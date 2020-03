Todos temos de ajudar é lema para dar sapatos a profissionais de saúde

“Todos temos de ajudar” e é preciso de tudo. Foi este o lema e o princípio que deu um impulso à Toworkfor/AMF Safety Shoes para dar vida a uma iniciativa solidária que passa pela criação de sapatos próprios e adaptados às necessidades dos profissionais de saúde.

“É preciso mais do que máscaras e ventiladores para ajudar os profissionais de saúde a combater o Covid-19 e a salvar vidas. E, entre muitas outras, a carência de calçado hospital que possa ser lavado e desinfetado na máquina de lavar é uma realidade”, explica a empresa, que dá vida a esta iniciativa em parceria com a Aloft.

A produção desta indústria do calçado foi assim totalmente adaptada “em tempo record” para criar as washy clogs, “socas clássicas, em PVC ou SEBS, confortáveis, leves e com boa resistência à abrasão e desempenho antiderrapante”.

O primeiro lote de sapatos produzidos seguiu já para ser doado a hospitais, centros de saúde e lares de idosos na região de Guimarães, sublinha a empresa. “Tudo isto enquanto se mantém os postos de trabalho de mais de 250 colaboradores.”

As socas também estão disponíveis online para profissionais de farmácia, limpeza, restauração e outras áreas que devem estar constantemente higienizadas, a preço de custo, em: www.toworkfor.pt/