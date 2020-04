Vídeo mostra como se espalha o coronavírus quando tosse num supermercado

Uma simulação 3D feita por investigadores da Finlândia mostra como partículas de aerossol tossidas por uma pessoa, num local fechado, se podem espalhar.

A pesquisa, que acabou por ter uma simulação visual em 3D, tinha a intenção de descobrir como é que o coronavírus se pode espalhar pelo ar.

“As partículas de aerossol que transportam o vírus podem permanecer no ar por mais tempo do que se pensava inicialmente, por isso é importante evitar espaços públicos movimentados”, explica o estudo, que foi publicado pela Universidade de Aalto, na Finlândia.

O ambiente criado a três dimensões refere-se a um supermercado médio, com ventilação comum. “No modelo 3D, uma pessoa tosse num corredor delimitado por prateleiras sob condições representativas de fluxo de ar de ventilação interna”, mostrando que as partículas expelidas na tosse podem voar até três metros de altura e atravessar vários corredores de um supermercado em apenas seis minutos.

“Alguém infetado com coronavírus, pode tossir e afastar-se, mas deixa partículas de aerossol extremamente pequenas que transportam o coronavírus”, explicou Ville Vuorinen, professor da Universidade de Aalto. “Estas partículas podem acabar no trato respiratório de outras pessoas nas proximidades”.

As partículas de aerossol de uma tosse seca têm menos de 15 micrómetros e são tão pequenas que flutuam no ar em vez de caírem no chão. As correntes de ar podem ajudá-las a espalharem-se.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS