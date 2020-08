Diretor da Mossad em Abu Dhabi para discutir segurança

O diretor da Mossad, o serviço de informações israelita, deslocou-se aos Emirados Árabes Unidos para encontros sobre segurança, informou hoje a agência oficial WAM, alguns dias após a decisão dos dois países de estabelecerem relações diplomáticas.

Primeiro responsável israelita a deslocar-se aos Emirados depois do anúncio na quinta-feira de normalização das relações entre os dois Estados, com o patrocínio dos Estados Unidos, Yossi Cohen discutiu a “cooperação nos domínios da segurança”, assim como a situação regional e outros assuntos com o conselheiro para a segurança nacional dos EAU, xeque Tahnun bin Zayed, em Abu Dhabi, segundo a mesma fonte.

Leia também: Israel e Emirados falam de “dia histórico” e “vitória da diplomacia”

“Eles trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos na região e questões de interesse comum, como os esforços dos dois países para travar a pandemia da covid-19”, adiantou a WAM.

Os dois responsáveis falaram igualmente da “forma de apoiar o acordo de normalização entre os Emirados e Israel, que prevê a suspensão da anexação de territórios palestinianos”, adiantou a agência.

Alguns jornais israelitas noticiaram hoje que o pacto de normalização de relações entre Israel e os Emirados “esconde” um acordo para que o Estado hebreu deixe de vetar a venda de algumas armas de Washington a Abu Dhabi.

“Segundo fontes dos Emirados e norte-americanas, o que persuadiu o líder dos EAU a dar o passo foi um acordo para os Estados Unidos lhe venderem armas (…), incluindo F-35 (caças), drones (aviões não tripulados) avançados e muito mais”, indica o diário Yediot Aharonot.

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, assegurou a este jornal que “durante as conversações, Israel não mudou a sua posição contra a venda de armas inovadoras e de tecnologias avançadas de defesa a qualquer país no Médio Oriente” e insistiu hoje, num comunicado, que Israel mantém a sua postura.

“O histórico acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos não incluiu qualquer acordo de Israel a qualquer pacto de armas entre os EAU e os Estados Unidos”, assinala o comunicado, adiantando que “os Estados Unidos asseguraram que terão sempre muito cuidado para manter a vantagem qualitativa de Israel” em termos de armamento.

Netanyahu garante que “se opôs desde o início à venda de F-35 e outras armas avançadas a qualquer país do Médio Oriente, incluindo países árabes” com os quais Israel tem acordos de paz.

Os EAU serão o primeiro Estado Árabe do Golfo a estabelecer relações diplomáticas com Israel e a terceira nação árabe a fazê-lo, depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).

De acordo com o comunicado, o primeiro-ministro enviou a 8 de julho uma carta ao secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, “em que reiterava a posição israelita, inclusivamente se fossem alcançados acordos de paz”.

“Esta oposição foi partilhada com o ministro da Defesa e parceiro de coligação, Benny Gantz”, adianta o texto, respondendo à acusação dos media de que Netanyahu aceitou o pacto dos EAU com os Estados Unidos sem informar o primeiro-ministro alternativo e sobretudo sem ter em conta a posição da autoridade de segurança, obrigada por lei a emitir uma opinião sobre qualquer acordo de armamento.