Imparidades da Montepio Seguros superam 164 milhões em cinco anos

As imparidades registadas pela Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) relativas ao ramo segurador do grupo, a Montepio Seguros, alcançaram em 2019 os 164,3 milhões de euros, acumulados desde 2015, segundo contas da Mutualista.

Em 2019, de acordo com o Relatório e Contas disponibilizado esta semana, foram registados 14,8 milhões de euros de imparidades relativos à Montepio Seguros, num ano em que se contabilizaram prejuízos de 408,8 milhões.

Anteriormente, em 2017, depois de um teste de imparidade, foram contabilizados 80,2 milhões de euros direcionados à Montepio Seguros, que integra atualmente a Lusitania e a Lusitania Vida, depois da fusão da N Seguros com a Lusitania.

Em 2016, o valor destinado às imparidades tinha sido de 6,1 milhões de euros, bastante inferior aos 63,2 milhões de euros registados em 2015.

Assim, desde 2015, num valor que ascende aos 164,3 milhões de euros, apenas não foram registadas imparidades em 2018.

O registo de imparidades acontece apesar de a Mutualista ter transferido 200,5 milhões de euros para a Montepio Seguros ao longo dos últimos sete anos.

Os montantes transferidos dizem respeito a 30 milhões de euros em 2019, 35 milhões de euros em 2018, 55 milhões de euros e 18,75 milhões de euros (em duas operações) em 2015, e a 61,75 milhões de euros contabilizados nas contas de 2014.

Ao longo dos anos, a Montepio Seguros tem acumulado prejuízos, tendo esse valor ascendido a 22 milhões de euros em 2018, 89,9 milhões de euros em 2017, 9,2 milhões de euros em 2016 e 79,9 milhões de euros em 2016, de acordo com os Relatórios e Contas disponíveis no site da Mutualista.

A Montepio Seguros foi presidida, entre 2016 e 2018, por Virgílio Lima, atual presidente da Mutualista Montepio, sucedendo a Tomás Correia, que esteve na presidência desde 2008 até ao final do ano passado.

Anteriormente, Virgílio Lima tinha sido também administrador da Lusitania (desde 2008), constituindo equipa com Tomás Correia, na altura presidente da companhia de seguros, cargo que acumulava com a de presidente do Montepio.

A Associação Mutualista Montepio Geral (que em este ano comemora 180 anos) é o topo do grupo Montepio e tem como principal empresa o banco Montepio.

No final do ano passado, tinha 601,784 mil associados, depois de ter perdido mais de 10 mil associados em termos líquidos (25 415 novos associados, 1493 readmitidos e 37 731 que saíram).

Também no final do ano passado, o valor do ativo era de 3456 milhões de euros, menos 8,5% do que em 2018, devido à reavaliação em baixa do valor das principais participações financeiras, o banco Montepio e a Montepio Seguros.