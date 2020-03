Deco: Coberturas do seguro automóvel garantidas durante estado de emergência

A Deco Proteste garantiu esta segunda-feira que as apólices de seguro automóvel mantêm as coberturas mesmo em estado de emergência.

Numa análise a 20 apólices de seguro automóvel facultativo, a Deco Proteste “concluiu que todas garantem o pagamento de indemnização em caso de sinistro, mesmo que seja violada uma eventual proibição de conduzir decretada pelo estado de emergência”.

“A conclusão a que chegámos é que, no âmbito da cobertura de proteção jurídica, as seguradoras podem recusar o pagamento de quaisquer multas, coimas ou sanções aplicadas ao segurado, bem como as despesas com a sua defesa penal ou civil no caso de ser acusado de crime de desobediência”, refere a Deco Proteste numa nota divulgada hoje.

Adianta que, “no que respeita às restantes coberturas, não encontrámos enquadramento em nenhuma das exclusões da apólice”.

Segundo a Deco, “em caso de acidente ocorrido durante o período em que vigora o estado de emergência, e ainda que declarada a proibição de circulação automóvel, tanto as coberturas do seguro automóvel obrigatório como as do seguro facultativo se mantêm inalteradas”.

Mas recomenda que os condutores cumpram as indicações das autoridades e evitem andar de automóvel, salvo nas situações excecionais previstas, como ir para o local de trabalho ou ao supermercado.