OK! teleseguros cresce em 2020 com maior procura por e-seguros

O seu ADN digital e a inovação são os motivos apontados por João Pedro Machado para o crescimento que a OK! teleseguros está a registar em pleno ano de pandemia. O CEO da Via Directa, companhia de seguros que detém a marca, não tem dúvidas de que a mudança no comportamento dos consumidores a beneficiou. O volume de negócios aumentou 6,4% até agosto, em termos homólogos. O número de veículos segurados (unidades de risco) através do canal internet aumentou 13%. No total, o número de unidades de risco da marca atingiu os 220 mil, um aumento de 3,6% face aos primeiros oito meses de 2019.

“Crescermos num período em que muitas pessoas deixaram de ter seguro do seu veículo e estarmos a crescer na base de clientes é muito bom”, afirma. “O confinamento fez com que as pessoas procurassem canais alternativos. Há uma maior apetência por canais digitais”, sublinha.

O gestor lembra que a Via Directa é uma seguradora direta “que durante muito tempo alavancou o benefício de ser uma seguradora digital”, o que permitiu agora beneficiar da mudança de comportamento no consumo com a sua “proposta de valor, sem ter que estar a fazer uma explicação muito mais óbvia aos clientes”. Para o responsável da OK! teleseguros, “ a vantagem do digital tornou-se óbvia. Tornou-se muito mais óbvia a vantagem de ter canais diretos na distribuição, e isso potenciou o negócio”.

João Pedro Machado salienta que a companhia beneficiou da migração de consumidores que procuraram contratar seguros de forma mais simples e direta. “Até agosto tivemos um crescimento na nossa receita de mais de 6% face ao ano anterior. Houve uma migração de consumo para este canal”, diz. “Temos uma história e marca com reputação elevada e estamos associados a inovação”, destaca. A OK! teleseguros é líder no segmento de seguro direto, com uma quota de mercado de 2,5% na área de seguro automóvel.

A maior procura pela marca em 2020 foi visível no canal internet. “Temos um crescimento de visitas ao site na ordem dos 5,8%. Todavia, se considerarmos apenas a partir do pós-confinamento, esta percentagem passa para 18%, fruto das campanhas e ações junto dos nossos clientes”, diz o gestor ao Dinheiro Vivo.

Campanhas ajudam

Apesar de ser um ano de pandemia, a companhia não baixou os braços e lançou várias campanhas em 2020. “Lançámos a nossa app de vistorias digitais. Apesar de ser um piloto, 70% de todas as vistorias já são feitas pelos nossos clientes de forma remota e sem terem que se deslocar às oficinas, contribuindo para o seu conforto e segurança”, exemplificou o CEO da OK! teleseguros.

A companhia também lançou uma campanha para reforçar os seus produtos e serviços num contexto covid-19 lembrando que “independentemente do novo normal, os riscos mantêm-se”.

A marca também promoveu a oferta de dois meses de seguro para novos clientes e para aqueles que quisessem renovar os seus seguros, e anunciou um seguro específico para veículos elétricos. A par deste produto, a marca aposta em soluções para bicicletas e ciclistas a pensar na tendência crescente de micro mobilidade.

Quanto aos planos para o próximo ano, João Pedro Machado sublinha o persistente clima de incerteza sobre o impacto económico que as medidas do governo vão ter na economia, mas aposta em manter o crescimento da marca.