Presidente da Fundação Z Zurich: “Os impactos económicos vão durar algum tempo”

Shaughnessy lidera há quase dois anos a Z Zurich Foundation, depois de mais de seis anos no cargo de presidente executivo da seguradora suíça na região da Europa, Médio Oriente e Ásia (EMEA).

A Fundação obteve uma dotação de 37 milhões de euros para o ano de 2020, quase o dobro do financiamento de anos anteriores. No âmbito da crise epidémica, a Fundação comprometeu 2,3 milhões de euros para apoiar as organizações com as quais já trabalha e para as instituições de caridade com as quais as unidades de negócios de Zurich trabalham em todo o mundo há muito tempo. Outros 13 milhões de euros foram reservados para financiar iniciativas locais, em colaboração com escritórios e pessoal de Zurich. A Fundação também se dispôs a equiparar os fundos arrecadados pelos funcionários de Zurich para apoiar instituições de caridade locais.