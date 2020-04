Regulador europeu de seguros propõe a suspensão de dividendos

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) propôs às empresas do setor a suspensão da distribuição de dividendos e da recompra de ações, “bem como a adoção de políticas de remuneração variável prudentes”, face às incertezas sobre a duração e os impactos da epidemia de coronavírus.

A medida da EIOPA, “está alinhada com as recomendações emitidas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) em 18 de março, bem como com as medidas recentemente tomadas por autoridades de supervisão que abrangem outros setores do sistema financeiro, tais como as recomendações do Banco Central Europeu de 27 de março de 2020, relativas à distribuição de dividendos durante o surto pandémico de COVID-19”, referiu a ASF num comunicado divulgado esta sexta-feira.

O regulador europeu de seguros alertou as empresas do setor “para a necessidade de reflexão sobre o impacto do surto pandémico do novo coronavírus em relação aos produtos de seguros e, quando necessário, de revisão dos mesmos, em cumprimento dos requisitos aplicáveis em matéria de conceção e aprovação de produtos de seguros”.

A EIOPA pediu ainda “às empresas de seguros e mediadores de seguros e de seguros a título acessório que adotem a flexibilidade possível e razoável quanto aos procedimentos e calendarizações aplicáveis na sua relação com os consumidores, como meio de reforçar a proteção dos interesses destes últimos”, adiantou a ASF num outro comunicado.