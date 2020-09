Tranquilidade e AdvanceCare dão 18 mil euros à Cruz Vermelha

É o resultado solidário da venda do Seguro de Saúde Covid-19 que reverte para uma causa de emergência: aumentar a capacidade de testagem da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) à covid, em particular no que respeita a testes rápidos.

Na sequência dessa decisão tomada para dar mais um empurrão à luta contra a propagação do novo coronavírus, a Tranquilidade e a AdvanceCare entregaram hoje o donativo de 18 226 euros ao presidente da Cruz Vermelha, Francisco George, – 1 euro retirado ao valor pago por cada pessoa segura -, valor que vai “contribuir para aumentar a capacidade de testagem e confirma o compromisso de responsabilidade social da Tranquilidade e AdvanceCare, que fazem parte do Grupo Generali”.

O lançamento deste seguro de saúde em abril, em plena crise de covid, “permitiu às empresas atribuir proteção aos seus colaboradores que viessem a contrair o novo coronavírus, particularmente relevante para aquelas que continuavam em atividade com os seus colaboradores mais expostos ao risco de contágio”. Desenvolvido em parceria com a AdvanceCare, o Seguro de Saúde Covid-19 da Tranquilidade garante um subsídio diário de 100 euros por cada dia de hospitalização causada por infeção de covid-19 durante um período de dez dias, pagos após o 7.º dia de internamento, e inclui uma indemnização de convalescença de 3 mil euros paga após a alta de hospitalização numa unidade de cuidados intensivos, explicam as instituições.