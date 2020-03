Tranquilidade e Generali lançam Seguro de Saúde Covid-19

A Tranquilidade e a Generali lançam esta terça-feira um seguro de saúde para empresas “que procuram proteção para os seus colaboradores que venham a contrair Covid-19”, que inclui uma indemnização de convalescença de 3 mil euros.

“Desenvolvido em parceria com a AdvanceCare e dirigido a empresas com 20 ou mais colaboradores, o Seguro de Saúde Covid-19 garante um subsídio diário de 100 euros por cada dia de hospitalização causada por infeção de Covid-19 durante um período de 10 dias, após o sétimo dia de internamento”, referem as seguradoras em comunicado.

O seguro “inclui ainda uma indemnização de convalescença de 3 mil euros paga após a alta de hospitalização numa unidade de cuidados intensivos, causada por infeção de Covid-19”.

O seguro custa 19,90 euros por colaborador, tem cobertura válida durante 90 dias e vai estar em comercialização até 14 de abril.

“A Tranquilidade, Generali e AdvanceCare irão desde já abranger todos os seus colaboradores com este seguro e, nos seguros a comercializar, irão contribuir com o valor de 1 euro para a Cruz Vermelha Portuguesa, por cada colaborador segurado”, adiantam.

A epidemia de coronavírus começou na China no final de 2019 e alastrou a todo o mundo. Em Portugal, a epidemia causou já 160 mortos e há 7443 casos confirmados de infetados com a doença.

Atualizada às 17H28 com mais informação