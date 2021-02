© Pixabay

Doutor Finanças 03 Fevereiro, 2021 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cada Câmara Municipal tem poder para determinar a taxa a aplicar (dentro de determinados patamares), todos os anos, no cálculo do Imposto Municipal de Imóveis (IMI) dependendo do valor da sua casa e da sua localização.

Para facilitar estes cálculos, poderá simular o seu caso a partir deste simulador de IMI, que lhe dará a informação sobre qual a taxa máxima aplicada no distrito em que se insere o seu imóvel.

(Este artigo assinado pelo Doutor Finanças resulta de uma parceria com o Dinheiro Vivo, onde serão publicados conteúdos de finanças pessoais e literacia financeira quinzenalmente e um simulador por mês)