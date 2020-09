Presidente da Huawei afirma que “sobrevivência é o objetivo agora”

No arranque do evento Huawei Connect, que arrancou esta quarta-feira em Xangai, Guo Ping, chairman rotativo da tecnológica, voltou a criticar as práticas comerciais adotadas pelos Estados Unidos, que têm dificultado o negócio da empresa chinesa.

“Como sabem a Huawei está numa situação difícil e ainda estamos a avaliar o impacto específico da situação”, referiu Ping, durante a sua intervenção na conferência. “A sobrevivência é o objetivo agora”, afirmou. “A agressão implacável exercida pelos Estados Unidos colocou-nos sob pressão significativa.”

Desde o ano passado que Washington tem exercido uma forte pressão sob o negócio da tecnológica chinesa, alegando que a empresa pode ser perigosa para a segurança do país. Desde então, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos tem imposto várias restrições que impedem as empresas americanas de fornecer produtos ou serviços à Huawei. Um dos exemplos é o facto de a Huawei já não poder recorrer aos serviços da Google nos smartphones mais recentes.

“Os Estados Unidos modificaram as sanções pela terceira vez e isso tem realmente criado dificuldades à nossa produção e operações”, declarou o responsável da Huawei à margem do evento, em declarações à imprensa divulgadas pela agência Reuters.

Na mesma ocasião, Ping reforçou que “espera que o governo dos Estados Unidos possa reconsiderar as suas políticas” e que, caso seja permitido, a “empresa ainda está disponível para comprar produtos às empresas dos Estados Unidos”.

No arranque do evento, que se prolongará ao longo da semana, a Huawei partilhou a visão que tem para o futuro, nomeadamente para a área da conetividade, através do 5G, e da computação.

A tecnológica mencionou ainda que, estando disponível para trabalhar com mais entidades governamentais, nomeadamente em projetos de cidades inteligentes ou digitalização de processos, “setor das TIC irá ter um impacto tremendo à medida que mais governos começam a digitalizar-se”.

Guo Ping avançou ainda que a empresa tem nos planos o objetivo de continuar a investir em conetividade, nomeadamente através dos projetos de 5G, computação e projetos de inteligência artificial.