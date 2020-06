Acer lança novidades para criadores, portáteis TT e uma cadeira ‘massagista’

Acer mostrou novidades na área de gaming, portáteis resistentes a tudo e a expansão da linha de modelos para criativos ConceptD. E não falta uma cadeira que faz massagens.

A Acer apresentou esta terça-feira várias novidades na sua linha de computadores, mais focada nos cada vez mais populares portáteis (devido à pandemia). O evento next@acer não foi, como é habitual, em Nova Iorque, mas sim numa transmissão em vídeo a partir de Taiwan, mas com as novidades habituais.

Uma das principais novidades foi a expansão da linha de computadores ConceptD, pensados para os criadores que além de ter uma versão portátil ganha agora computadores de secretárias, monitores e design renovado. A marca lançou esta nova linha o ano passado para mostrar o que consegue fazer nesta área com o portátil ConceptD 9. Em destaque está o formato que permite utilizar o ecrã de uma forma diferente do habitual – ao estilo cavalete que usa uma peculiar dobradiça para alterar o formato do portátil (ficando mais ao estilo dos novos tablet iPad Pro com teclado associado). Seguiu-se o ConceptD 7 Ezel, um pouco mais pequeno, mas com aparência semelhante.

Agora chegam também os portáteis ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel, disponíveis com 14 ou 15,6 polegadas, processadores Intel Core i5 ou i7 série H de 10ª geração e com placas gráficas Nvidia GeForce GTX 1650, 1650Ti ou Quadro T1000 disponíveis. As duas versões também incluem leitores de cartão SD de tamanho completo e portas Thunderbolt 3, dois recursos importantes para fotógrafos ou editores de vídeo.

ConceptD 3 está disponível na Europa em outubro e custa a partir de €1.299, enquanto o ConceptD 3 Ezel chega em setembro a partir dos €1.699. O modelo mais acessível desta linha é o ConceptD CP3, disponível em agosto com preços desde 629 euros.

Portáteis todo o terreno a caminho

Outra das novidades foi a linha Enduro, com portáteis pensados para serem usados em situações mais agressivas e prontos para lidar com os elementos naturais – daí que consigam sobreviver a quedas, temperaturas extremas e exposição à água (ajuda ter uma ventoinha que repele a água) mantendo uma portabilidade razoável para um portátil (abaixo dos 2 kg e com 24,85 mm de espessura). Possui ainda a possibilidade de trocar de bateria – a Acer chama-lhe hot-swappable.

Estes equipamentos são pensados para oferecer durabilidade a profissionais de setores mais exigentes a nível de ambiente externos em que trabalham, tal como cientistas em missões no terreno, socorristas, enfermeiros ou trabalhadores industriais. Para a linha Enduro surgem dois modelos, o N7 e o N3, com este último a ser o único com chegada garantida para a Europa ainda este mês.

O N3 vem com processador Core i7 de 10ª geração, 32 GB de RAM, SSD de 512 GB e gráfica GeForce MX230 a um preço de 999 euros.

Sem data prevista estão esta versão todo o terreno de tablet, os Acer Enduro T1 e T5, concebidos para uso com luvas e incluem uma gama de acessórios opcionais que permitem adaptação a uma variedade de cenários. No caso do T5 foi projetado para trabalho industrial e de logística e inclui uma bateria permutável para permitir um uso contínuo durante o trabalho.

Gaming com performance reforçada (e uma cadeira)

A Acer manteve-se fiel à tradição de gaming com reforço dos modelos principais, nomeadamente no Helios 700 e no Helios 300. Os processadores são da Intel já de 10ª geração e a placa gráfica pode ir até À NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER.

O portátil Helios 300 tem agora ecrã com taxa de atualização de 240 Hz, custa desde €1299 e começa a ser vendido no Velho Continente já em julho.

Já o Helios 700 só chega em setembro e mantém o teclado HyperDrift que permite facilitar a dissipação de calor da máquina e descansar os pulsos com uma zona de descanso extra e retrátil, permite ter um processador Intel Core i9 de 10ª geração – é possível fazer overclock -, além da placa RTX 2080 Super e uma taxa de atualização do ecrã FHD de 17,3” até 144 Hz. O preço começa nos €2699.

Nos desktops o Predator Orion 9000 tem uma caixa onde o interior é ainda mais visível e iluminado, um sistema de dissipação térmica FrostBlade com três ventoinhas de 4,7” e permite ter na melhor das configurações um processador Intel Core i9 Extreme Edition, duas placas gráficas Nvidia Geforce RTX 2080Ti em modo SLI, três HDDs de 3,5 polegadas e dois SSDs de 2,5 polegadas com uma doca hot swap USB 3.2 Gen2 Tipo-C para SSDs/HDDs. Chega em outubro e custa desde €2799.

A gama de portáteis de gaming também tem o Predator Triton 300, disponível em julho na Europa, com preços desde 1.399 euros e o Nitro 7, com preços desde 1.299 euros.

Também foi revelada uma peculiar cadeira de gaming que promete fazer massagens na zona dos ombros, pescoço e costas (controlados três modos automático) chamada Predator x OSIM que só peca por não ter data marcada para o mercado europeu. De resto, tem ainda colunas embutidas no encosto de cabeça que são emparelhadas por Bluetooth.

Versão Chromebook conversível chama-se Spin 713 2K

Outra das novidades foi o modelo que usa o sistema operativo ChromeOS, Chromebook Spin 713, que oferece a agora mais recente tecnologia – os processadores Intel de 10ª geração – e um design premium, diz a marca que revela mesmo ser aquela que mais modelos Chromebook vende no mundo. O modelo faz parte do programa de inovação da Intel Project Athena, para desempenho móvel avançado, tem o que a Acer chama de “durabilidade militar” e ecrã tátil de 13,5 polegadas Corning Gorilla Glass Vertiview 2K 3:2 – até 15 horas de autonomia anunciadas. A versão mais barata, Spin 713 (CP713-2W), chega em julho à Europa por €699.

Para terminar, o novo Swift 5, o portátil mais fino da Acer, foi renovado e usa já além dos novos processadores Intel, a nova arquitetura Xe e GPUs NVIDIA GeForce MX350 como opcionais. O ecrã tátil é agora coberto com Corning Gorilla Glass Antimicrobiano, diz a marca, que oferece uma relação de ecrã para corpo de 90% e, adicionalmente, permite incluir um revestimento antimicrobiano noutras superfícies expostas. Chega em outubro e custa desde €1.099.