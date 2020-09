Apple exige compensação monetária à criadora do Fortnite

É mais um desenvolvimento na disputa entre a Apple e a Epic Games, motivada pelas comissões cobradas pelos pagamentos feitos nas aplicações disponíveis na loja de apps da Apple. Desta vez, a empresa liderada por Tim Cook fez chegar ao tribunal da Califórnia um pedido onde exige à Epic uma compensação monetária pelas comissões perdidas e outros danos no negócio.

Tudo começou em agosto, quando a Epic Games, criadora do jogo Fortnite, lançou um sistema de pagamento direto na versão mobile do jogo. Embora não haja custos associados ao download do Fortnite das lojas de aplicações, é possível comprar V-bucks, a moeda do jogo. Por cada transação realizada, a Apple cobra uma comissão de cerca de 30%.

Sendo uma forte crítica da prática destas comissões, a Epic considera que este modelo de negócio restringe o trabalho dos criadores de jogos e apenas reforça a posição dominante da Apple. Como seria de esperar, assim que a Apple tomou conhecimento do sistema de pagamento direto à Epic, perdendo as comissões, reforçou que a dona do Fortnite tinha violado as regras da App Store, removendo o jogo.

A Epic não tem criticado apenas a Apple – implementou o mesmo sistema de pagamento direto na versão Android e a Google também acabaria por remover o jogo da sua loja de aplicações. Após a remoção do jogo das lojas, a Epic apresentou processos contra as duas tecnológicas. No entanto, a disputa tem subido de tom com a Apple, que tem avançado com várias queixas e pedidos contra a Epic, numa batalha legal que promete ser extensa.

Num novo desenvolvimento, a Apple exige agora uma compensação monetária pelo valor perdido em comissões e outras taxas ao longo deste tempo. A queixa indica que a tecnológica procura “restituição e devolução de todas as receitas, lucros, compensações, benefícios e outros ganhos obtidos de forma ilícita pela Epic como resultado da sua conduta”, indica a Reuters. Não foi especificado o valor que a Apple espera receber.

Além do montante perdido através do pagamento direto feito à Epic, a Apple procura também uma compensação pelos danos reputacionais. Além de milhões de jogadores no iOS descontentes, que não têm acesso às novas atualizações do jogo depois de este ter sido retirado da loja, a tecnológica sente-se também lesada pelo vídeo feito pela Fortnite, que replica o clássico anúncio “1984” da Apple.