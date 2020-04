Apple oficializa segunda geração do iPhone SE. Preços arrancam nos 499 euros

Há já alguns meses que o mercado tecnológico sabia que a Apple estava a preparar um novo telefone, descrito várias vezes como o modelo low-cost da linha iPhone. A estratégia já foi posta uma vez em prática, como o iPhone SE, há alguns anos – um modelo compacto, mas que no interior conseguia uma performance que se aproximasse dos modelos mais recentes.

Esta quarta-feira, a Apple oficializa a segunda geração do iPhone SE, pondo fim às dúvidas sobre se a pandemia de covid-19 poderia ter afetado o lançamento deste produto ou não.

A loja portuguesa da Apple online já conta com uma área dedicada ao novo SE, com preços a arrancar nos 499 euros para a versão de 64 GB. Em comparação com os topos de gama, lançados em setembro do ano passado, o iPhone SE chega num modelo mais compacto, com um ecrã Retina HD de 4,7 polegadas, com resolução de 1334 por 750 píxeis, com 326 ppi.

No interior, o SE conta com o mesmo processador que é disponibilizado no iPhone 11 Pro, o modelo topo de gama – o A13 Bionic.

Enquanto a restante linha de modelos iPhone já tinha feito a despedida do botão principal ou Home, este modelo mantém o botão de Touch ID, que possibilita o desbloqueio do telefone através do leitor de impressões digitais.

Em relação à câmara, é disponibilizada apenas uma câmara na traseira do telefone, com uma grande angular de 12 MP, com abertura de f/1,8, e zoom digital até cinco vezes. São também disponibilizados os modos de retrato com efeito bokeh, de fundo desfocado, com este telefone, tal como a iluminação de retrato com seis efeitos, que tenta imitar uma iluminação mais cuidada. Já a câmara frontal conta com 7 MP, com uma abertura f/2,2, também com opções semelhantes de iluminação de estúdio.

Já em relação à bateria, a Apple promete uma “autonomia semelhante à do iPhone 8”. São dadas algumas indicações sobre estimativas de utilização com vídeo em streaming (8 horas) ou com recurso a áudio (até 40 horas de duração).

A segunda geração do iPhone SE é resistente à água, pó e salpicos, com uma classificação IP67, de acordo com a norma IEC 60529, o que permite manter o telefone em contacto com a água durante um período de 30 minutos, à profundidade máxima de um metro, é indicado.

Disponível em três cores (branco, preto e vermelho, em parceria com a RED), os preços do novo iPhone arrancam nos 499 euros para a versão com 64GB. A versão de 128 GB custa 549 euros e a de 256 GB está disponível por 669 euros.

Esta segunda geração do iPhone SE chega ao mercado oficialmente a 24 de abril, quatro anos depois do lançamento da primeira geração. O primeiro iPhone SE foi apresentado em março de 2016, chegando às lojas em abril do mesmo ano.