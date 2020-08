Apple sem interesse na compra da aplicação de vídeos TikTok

A Apple veio a público garantir que não está interessada em comprar a operação do TikTok nos Estados Unidos. A tecnológica americana desmente a notícia avançada esta terça-feira pelo site Axios, que afirmava que a Microsoft poderia não ser a única interessada na aquisição da operação da aplicação TikTok nos EUA.

Citando fontes que indicavam o interesse da Apple, a publicação notava que, a confirmar-se, este seria um investimento invulgar para a empresa liderada por Tim Cook.

Entretanto, um porta-voz da Apple já confirmou ao Axios que a empresa “não está em negociações sobre a compra do TikTok e que a companhia não está interessada”.

Neste momento, a única empresa que já confirmou o interesse pela operação do TikTok é a Microsoft. A tecnológica já afirmou que está interessada em adquirir as operações da aplicação de vídeos curtos de origem chinesa no mercado dos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

A Microsoft confirmou o interesse na app após o anúncio de que o governo de Donald Trump irá banir o uso da aplicação em solo americano, onde a app tem conquistado popularidade entre os mais jovens. O confinamento também acelerou o número de utilizadores ativos no país, que já ultrapassa os 80 milhões. O executivo de Trump justifica a intenção com preocupações de segurança na utilização da app.

Depois de terem sido suspensas durante algum tempo, as negociações entre a Microsoft e a TikTok estarão ainda a decorrer. Além de estabelecer um prazo de 45 dias para que a compra esteja concluída, o presidente dos Estados Unidos defende ainda que o Tesouro deve receber uma comissão pela venda, já que terá criado a “oportunidade” para tal.

Caso as negociações não cheguem a bom porto até dia 15 de setembro, Washington está preparada para banir a aplicação de vídeos dos EUA.

Aumentando o clima de tensão, a China já pediu aos Estados Unidos para que não abram a “caixa de Pandora” ao bloquear o TikTok. A China descreveu como “pura manipulação” a campanha dos Estados Unidos contra a aplicação de vídeos TikTok, defendendo que haverá consequências caso não haja uma mudança de ideias.