Google apoia discussão sobre impostos digitais, afirma CEO

A Google demonstra apoio ao esforço da OCDE para reformular as regras dos impostos digitais, mas sublinha que “não é uma questão para ser resolvida por uma única empresa”, afirma Sundar Pichai, CEO da Google e da empresa-mãe Alphabet.

Em entrevista à Reuters, o responsável da Google aponta que os esforços da OCDE para esta reforma são “a abordagem correta”, afirmando que a tecnológica “está disponível a apoiar a iniciativa da OCDE”.

A reforma da OCDE a este tema dos impostos digitais está a ser discutida por mais de cem países, que defendem que é importante fazer alterações aos impostos pagos pelas empresas que operam na área do digital. Países como França, Índia ou a Turquia já estão a ponderar novas opções nesta área. Em alguns casos, este tipo de alterações criou algum mau estar com os Estados Unidos, que considera que este tipo de abordagem discrimina as tecnológicas norte-americanas. As chamadas big tech – Google, Apple, Facebook e Amazon – são as empresas de maior dimensão da área, todas nascidas nos Estados Unidos.

As revelações de Sundar Pichai foram feitas durante a visita do líder da Google à Índia, país onde a tecnológica anunciou um investimento de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,8 mil milhões de euros) que será feito em empresas indianas ao longo dos próximos cinco a sete anos.