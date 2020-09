Do projetor inteligente ao ecossistema de gadgets. Samsung mostra 1001 novidades

Foi num misto de apresentação online tradicional, com laivos de realidade virtual (sem necessidade de óculos) e interativa que a Samsung mostrou um sem número de novidades de novos aparelhos móveis e para a casa.

O evento de ontem, intitulado Life Unstoppable, feito mesmo antes do início oficial da maior feira de eletrónica da Europa, a IFA, em Berlim (este ano em modo reduzido e híbrido – entre presencial e online) tem desde logo em destaque duas novidades bem chamativas. De um lado o projetor The Premiere, que é apontado como “um projetor inteligente que eleva o entretenimento doméstico para o próximo patamar” pela marca. Do outro, o novo smartphone de ecrã dobrável, o Galaxy Z Fold2, repleto de melhorias e novas formas de utilização para aproveitar o ecrã enorme e um preço a rondar os dois mil euros.

No caso do The Premiere, promete uma experiência cinematográfica ampla e capazes de poupar muito espaço em casa (não são necessários móveis) em modelos de 120 e 130 polegadas. É assim possível projetar imagem em qualquer lugar – basta uma parede – e a aposta é de um design simples e minimalista com um poderoso woofer integrado em destaque, som surround Acoustic Beam e lasers triplos de última geração que transmitem qualidade de imagem em 4K.

A Samsung garante ainda que o Premiere LSP9T é o primeiro projetor certificado HDR10+ do mundo, portanto, “com mais cores e contraste que adicionam profundidade para detalhes de imagem mais precisos de acordo com o tipo de cenas mais claras para escuras”, diz a marca. Ainda não se sabe de disponibilidade para Portugal, embora tenham sidos anunciados alguns países europeus já para este ano.

Dobrável Z Fold 2 já em setembro em Portugal

O Galaxy Z Fold2 já tinha sido dado a conhecer, em parte, no evento de lançamento do novo Note20 e Note20 Ultra, no início de agosto – que incluiu o lançamento de um ecossistema de produtos de earbuds a tablet -, mas agora ficámos a saber mais alguns pormenores. Para já, o período de reservas para Portugal já começou e o novo modelo de ecrã dobrável custa €2.049,90 e ficará disponível a 18 de setembro. As melhorias face à primeira geração são claras, não só com um ecrã externo no modo smartphone bem maior – já com 6,2 polegadas, como uma dobradiça melhorada e um ecrã de 7,6 polegadas no interior que ocupa melhor o espaço e permite mais facilmente usar o formato semi dobrado para manter o telefone em pé e interagir de forma diferente com ele.

Já o smartphone Galaxy A42 5G vai ser o seu dispositivo 5G mais acessível até agora. A Samsung também anunciou um novo carregador sem fios – Wireless Charging Trio – que pode carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, bem como um novo tablet Android, o Galaxy Tab A7, bem como o wearable Galaxy Fit2, uma pulseira fina e leve, com bateria de longa duração e recursos de monitorização avançados dando informação sobre condição física, como calorias despendidas, frequência cardíaca, distância e monitoriza padrões de sono.

(Pode ver aqui a apresentação completa)

Televisão para o ar livre

A pensar na vida ao ar livre, foi lançado o The Terrace, o primeiro ecrã da marca construído para visualização no exterior – com os tamanhos de 55, 65 e 75 polegadas. O The Terrace e a Terrace Soundbar possuem classificação IP55, protegendo-os de condições externas como chuva, humidade, poeiras ou insetos. A Terrace Soundbar possui Adaptive Sound, que analisa o que se está a assistir para oferecer a qualidade de som correspondente. Possui ainda tecnologia anti-reflexo para eliminar brilhos, bem como 2.000 nits de luminosidade do ecrã e a qualidade de imagem QLED 4K que funcionam em qualquer configuração, indica a marca. Ainda não se sabe quando chegará a Portugal.

No 8K o topo de gama Q950 é a televisão “revolucionária” diz a Samsung, com uma moldura mais fina do que nunca – o ecrã infinito possui uma proporção de 99% e um perfil de 15 mm incrivelmente fino. A Q950T e a Q900T possuem o sistema Q-Symphony que permite conectar a TV à soundbar.

Eletrodomésticos personalizáveis

A Samsung está a expandir a sua oferta de eletrodomésticos flexíveis com o frigorifico Bespoke. Lançado em outubro na Europa, o frigorífico modular pode ser personalizado de várias formas com cores e materiais fáceis de atualizar, com várias hipóteses de configurações.

Nas máquinas de lavar inteligentes e de baixo consumo energético, foi lançada a WW9800T e a máquina de secar DV8000T. A máquina de lavar inteligente inclui um painel de controlo intuitivo dotado de inteligência artificial que reconhece automaticamente as configurações e ciclos favoritos. A tecnologia EcoBubble da Samsung também maximiza o efeito do detergente transformando-o em espuma ativa – “permitindo uma penetração mais rápida nos tecidos”, para reduzir os tempos de lavagem até 50% e o consumo de energia até 20%.

Quando a máquina de lavar inteligente é conectada à máquina de secar roupa inteligente da Samsung os equipamentos comunicam através para definir automaticamente o ciclo de secagem correto para a carga que acabou de lavar. A nova máquina de secar roupa também possui a tecnologia de bomba de calor com classificação energética A+++, a mais eficiente da marca até o momento.

Monitores gaming

Os Odyssey G5 são os monitores Samsung para a experiência de jogos Os Odyssey G9 e G7 têm um ecrã curvo de 1.000 milímetros, com uma capacidade de resposta de um milímetro e uma taxa de atualização de 240 Hz. O ecrã HDR10+ QLED dá vida ao cenário do jogo com uma qualidade realista e níveis de brilho e contraste otimizados. O novo Odyssey G5 junta-se aos modelos topo de gama existentes da Odyssey. O G5 contém toda a tecnologia que se espera de um monitor de gaming Samsung, além da tecnologia Flicker-Free capaz de reduzir a fadiga ocular dos jogadores para que possam permanecer mais tempo nos seus jogos. Não há datas para Portugal.