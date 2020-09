Domínios .pt explodem durante a pandemia. “Em abril crescemos 67%”

Os números são sem precedentes, tudo porque por causa da pandemia “nunca houve tantas empresas a sentirem a necessidade de estar online, de um dia para o outro, para se manterem em atividade e contacto com os clientes”, explica Luísa Ribeiro Lopes, presidente do domínio .pt e da Associação DNS.pt, numa sessão de apresentação de resultados.

Desde o início do ano até agora houve um crescimento dos domínios registados em .pt de 25% face a 2019 (que já tinha sido ano de recordes), em abril esse registo de crescimento foi de 67% (mais de 10 mil registos .pt feitos) e mesmo durante as férias, em agosto, houve crescimento inédito de 35,1% (6843 novos registos).

“Vamos crescer muito mais do que acontecia antes, porque as empresas e os cidadãos perceberam, muito por causa da pandemia mas não só, que nunca foi tão importante estar na internet e .pt é o símbolo de Portugal na internet”. Em 2020 a responsável espera que o domínio .pt tenha o dobro do crescimento obtido em 2019, que já tinha sido um ano recorde, ou seja, um crescimento de 20%.

E que tipo de empresas dominou esse crescimento em registos de sites .pt? “Mais de 50% foram de restauração, de serviços domésticos, bem como ginásios e projetos de solidariedade social, a maioria pequenas e médias empresas”. O registo do domínio português esteve no top 3 de crescimento em 2020: “mas este ano devemos passar a liderar”, admite Luísa Ribeiro Lopes.

Em média a associação sem fins lucrativos que gere o domínio português na internet indica que em 2020 têm sido registados 400 domínios por dia. No final do ano estima mesmo que existam mais 250 mil domínios em Portugal, elevando o registo total para cerca de 1,3 milhões (não foram revelados registos .pt ativos, mas apenas os registados).

“Queremos ser uma nação digital”

Siza Vieira, o ministro da Economia e da Transição Digital fechou o evento admitindo que este é “um sinal de progresso fulcral que o país fez durante a pandemia”. “A pandemia funcionou como acelerador digital para as empresas e isso tem ganhos importantes na produtividade, eficiência e abre portas para maior crescimento fora de portas”, explicou o governante.

Antes de Siza Vieira, já André de Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital tinha enfatizado como a associação que gere o domínio português tinha elevado os níveis de segurança e fiabilidade do .pt, destacando inclusive um reconhecimento internacional recente.

“Queremos ser uma nação digital e seguir o caminho traçado com a agenda digital que apresentámos em abril”, admite Aragão Azevedo, deixando mesmo um apelo ao país para manter o rumo de adesão à era digital: “convocamos todos para fazer Portugal cada vez mais um país digital e o domínio .pt é parte integrante desse objetivo e este crescimento um sinal do progresso que o país fez”.

Reforço da segurança online e literacia digital

Outra das missões da Associação DNS.pt que gere o domínio .pt é “ser umn ator chave no desenvolvimento da internet e das competências dos portugueses no digital”, diz Luísa Ribeiro Lopes. Daí que tenham aderido a vários projetos de aumentar as competências dos portugueses na área digital, com prémios para jovens e programas de ensino – de que faz parte o programa Eu Sou Digital, lançado já em 2019.

Para trazer mais confiança à internet ‘portuguesa’ a associação faz parte do novo projeto que começou agora a ser implementado do Centro de Operações de Segurança – PTSOC, para “acelerar a capacidade de resposta a incidentes e ameaças de cibersegurança” tendo principal foco na “prevenção e deteção de ameaças”.

A associação também coordena o projeto Confio.pt, uma certificação ou selo de confiança que indica se determinado site do domínio .pt é fiável – “é um selo onde garantimos que não só o site é seguro, como se cumpre algumas regras fundamentais, inclusive o tratamento dos dados pessoais”. Até ao final de 2020 este selo Confio.pt é gratuito durante um ano para novos registos .pt, foi ainda indicado por Luísa Ribeiro Lopes.