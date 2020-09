EUA vão bloquear downloads das aplicações TikTok e WeChat este domingo

Tal como era sugerido na ordem executiva assinada por Donald Trump no início do mês de agosto, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos vai pôr um fim às transações entre empresas norte-americanas e companhias chinesas como o TikTok e o WeChat.

De acordo com a informação avançada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, “as proibições nas transações relacionadas com as aplicações móveis WeChat e TikTok salvaguardam a segurança nacional dos Estados Unidos”.

“As ações de hoje provam mais uma vez que o Presidente Trump fará de tudo ao alcance do seu poder para garantir a segurança nacional e proteger os americanos das ameaças do Partido Comunista Chinês”, afirma Wilbur Ross, Secretário do Departamento de Comércio.

A partir deste domingo, dia 20 de setembro, o Departamento proíbe a distribuição ou manutenção das aplicações através de lojas de aplicações móveis nos Estados Unidos. Ou seja, a partir desta data, tanto a versão americana das lojas da Google e da Apple deixarão de ter disponíveis as duas aplicações para novos downloads. Quem já tiver as aplicações instaladas poderá continuar a utilizá-las, ainda que com algumas limitações. Na mesma data, fica também proibida a “transferência de fundos ou processamento de pagamentos dentro dos Estados Unidos” através do WeChat.

Estas não são as únicas proibições. Embora seja mencionado o dia 20 de setembro, o anúncio do Departamento de Comércio refere também o dia 12 de novembro como data limite para as proibições ao TikTok. Embora o dia 20 tenha sido a data inicialmente estipulada pela primeira ordem executiva assinada por Trump, uma segunda ordem definiu a data de novembro como o prazo limite para as negociações do TikTok.

A partir de dia 20 para o WeChat e, para o TikTok, no dia 12 de novembro, estará proibida a transação de serviços de alojamento nos Estados Unidos ou a “utilização de código constituinte de aplicações, funções ou serviços de funcionamento de software desenvolvido ou acessível nos Estados Unidos”, indica o anúncio.

À Fox Business, Wilbur Ross, Secretário do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, indicou que a decisão desta sexta-feira irá afetar de formas diferentes as aplicações. “No caso do TikTok, a partir desta fase deixarão de ter atualizações, questões de manutenção. O bloqueio completo acontecerá depois de 12 de novembro, caso não haja uma transação. Portanto é muito diferente a forma como as duas aplicações estão a ser tratadas”.

O acordo com a Oracle

A data de 12 de novembro dá alguma margem de manobra à ByteDance, dona do TikTok, e à Oracle para estruturar um acordo. Para evitar que o TikTok seja completamente banido dos Estados Unidos, as duas empresas submeteram uma proposta à administração Trump. A Oracle será a “parceira tecnológica de confiança” da ByteDance, conforme foi anunciado pela empresa na segunda-feira.

De acordo com a informação avançada esta semana pelo Financial Times, que cita fontes com acesso à proposta apresentada à Casa Branca, para evitar o bloqueio da aplicação de vídeos curtos nos Estados Unidos poderá ser criada uma nova empresa, sediada no país. Enquanto a empresa chinesa seria a acionista maioritária dessa possível empresa, a Oracle passaria a deter uma participação no negócio global da ByteDance e não só na operação dos Estados Unidos.

Com a Walmart a já ter demonstrado interesse numa participação – a empresa fez parte da proposta apresentada pela Microsoft, entretanto rejeitada – também a gigante do retalho poderia ganhar uma participação nesta nova companhia.

De acordo com os dados mais recentes, o TikTok tem cem milhões de utilizadores ativos nos Estados Unidos. Embora com números uns bons furos abaixo, o WeChat contará com uma média de 19 milhões de utilizadores ativos no país, de acordo com os dados da AppTopia. Na China, onde tem milhares de milhões de utilizadores, o WeChat assegura uma grande parte da experiência online, concentrando mensagens, pagamentos móveis e muito mais.

Algumas empresas americanas já tinham demonstrado a preocupação caso fossem impedidas de negociar com o WeChat ou TikTok, como teria sido o caso da Disney, Apple ou da Ford. Segundo avança a Bloomberg, o Departamento de Comércio teve em conta as preocupações das gigantes americanas – o bloqueio de dia 20 apenas tem impacto nos Estados Unidos, sem aplicabilidade a outros mercados.

Ações a mexer

Após o anúncio feito pelo Departamento de Comércio, as ações das empresas envolvidas no negócio tiveram algumas alterações, aguardando novos desenvolvimentos. Os títulos da Oracle chegaram a desvalorizar 0,40%. Por volta das 16h40 (hora de Lisboa) as ações da empresa perdiam 0,20% para os 60,06 dólares.

Também os títulos da gigante do retalho Walmart, outra das companhias envolvidas no negócio estavam a descer 0,37% para os 136,18 dólares.