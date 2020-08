EUA apreendem 1,6 ME em criptomoedas de organizações terroristas

O Departamento da Justiça dos EUA apreendeu 2 milhões de dólares (1,6 milhões de euros) em contas de criptomoedas que vários grupos, incluindo a Al-Qaida e o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI), utilizavam para financiar as operações, foi hoje anunciado.

De acordo com a administração norte-americana, citada pela Associated Press (AP), aquelas organizações, consideradas terroristas por vários países, utilizavam as contas para solicitar doações para as operações ‘jihadistas’.

Os milhões de dólares apreendidos pertenciam a mais de 300 contas de quatro portais da Internet e o dinheiro apreendido deverá ser canalizado para ajudar vítimas de ataques terroristas.

“Sem financiamento, as operações não conseguirão ser realizadas”, disse o procurador Michael Sherwim, acrescentando que era intenção dos Estados Unidos trabalhar de maneira “proativa para atingir” aquelas organizações “em grande escala”.

Estas organizações também criaram esquemas fraudulentos de venda de material de proteção individual contra a pandemia da doença (covid-19) provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) de modo a conseguirem financiamento.

Washington diz que se trata da maior apreensão de dinheiro em formato digital relacionado com atividades consideradas terroristas.

A apreensão das contas de criptomoedas vai impedir a aquisição de armamento e a formação de novos combatentes, acrescenta o Departamento da Justiça.

A Al-Qaida, o EI, bem como a fação militar do Hamas, figuram os grupos visados na apreensão.