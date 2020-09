Europa testa apps de rastreio transfronteiriças “para facilitar as viagens”

Alguns países da União Europeia estão a testar um sistema que permite que as suas apps de rastreio de contatos com pessoas com covid-19 funcionem além-fronteiras. As aplicações da República Checa, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Itália e Letónia (Portugal, embora use uma app feita a partir do mesmo consórcio europeu, o D3PT) vão partilhar informações durante o teste.

A Comissão Europeia definiu um quadro para a desejada abordagem transfronteiriça em junho e o responsável do INESC TEC, que fez a app portuguesa Stayaway Covid, já indicou que isso irá ajudar na eficácia das apps quando há pessoas a deslocarem-se entre países.

A projeto do novo teste transfronteiriço permite, por exemplo, evitar que um residente de um desses países tenha de descarregar a app de rastreio desse país onde chegou para conseguir receber alertas por contactos feitos nessa viagem com alguém com covid-19. O mesmo acontece se a pessoa que está em viagem ficar infetado com covid-19: poderá através da app do seu país dar a indicação e permitir assim alertas às pessoas com quem esteve em contacto, mesmo que tenham uma app local diferente.

A Deutsche Telekom e a SAP foram responsáveis por desenvolver o serviço de interoperabilidade que permite “uma troca segura de informações entre os back-ends de rastreamento de contacto nacional e apps de alerta”, indica a Comissão Europeia (CE). O sistema vai funcionar a partir do centro de dados da CE no Luxemburgo e, se os testes correrem bem, tudo deve ficar montado em outubro.

A CE garante ainda que não há qualquer dado pessoal partilhado entre os países através deste sistema, já que as apps em causa não só são voluntárias, como mantém o anonimato dos utilizadores. Só apps que usam um sistema desenvolvido pela Apple e pelo Google sob a tutela do tal projeto europeu D3PT é que podem participar – isso inclui Portugal mas exclui, por exemplo, a França que preferiu não aderir ao mesmo sistema.

Agora é hora de fazer estas apps interagirem umas com as outras”, explicou Thierry Breton, comissário europeu para o mercado único, pondo o foco nas viagens e nas interações entre países, que diz ser “o cerne do projeto europeu e do mercado único”. “Este sistema vai facilitar isso nestes tempos de pandemia e salvar vidas”, conclui.