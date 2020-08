Facebook restringe contas a grupo de extrema-direita de teorias da conspiração

O Facebook vai restringir as ações do movimento de extrema-direita norte-americano intitulado QAnon, dedicado a teorias da conspiração, na rede social, e também vai deixar de recomendar aos utilizadores a adesão a grupos que apoiam esta organização.

De acordo com a Associated Press (AP), a rede social cofundada por Mark Zuckerberg anunciou hoje que está a banir vários grupos e contas de utilizadores associadas ao QAnon, assim como uma variedade de grupos de milícias anarquistas, sediadas nos Estados Unidos da América (EUA), que apoiam a violência.

Contudo, o Facebook vai continuar a permitir que os utilizadores façam publicações de apoio ao QAnon, desde que não incorram numa violação das políticas da gigante tecnológica contra o discurso de ódio, abuso e outras provocações, prossegue a AP.

Os grupos de apoio ao QAnon cresceram no Facebook nos últimos anos.

A rede social Twitter também anunciou recentemente medidas semelhantes às que foram agora adotadas pelo Facebook.

Este grupo emergiu das partes mais recônditas da ‘web’, mas encontrou recentemente palco na política.

O Presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, já utilizou o Twitter para partilhar contas associadas a este movimento. Os apoiantes de Trump também já foram vistos em comícios com camisolas e chapéus com os símbolos e ‘slogans’ do QAnon.

A AP explica que este grupo está centrado na crença infundada de que o chefe de Estado norte-americano está a fazer uma campanha secreta contra os inimigos do “deep State” (“Estado profundo” em inglês) e que existe uma rede de tráfico sexual infantil gerida por “pedófilos satânicos e canibais”.

Ao longo de dois anos, os seguidores deste grupo debruçaram-se sobre alegadas “pistas” publicadas ‘online’ sobre um alto funcionário do Governo norte-americano que era apenas conhecido como “Q”.

Em maio, o Facebook anunciou que removeu vários grupos, contas e páginas vinculadas ao QAnon.

Além das contas associadas ao QAnon, o Facebook também removeu na altura contas vinculadas ao VDARE, um ‘site’ norte-americano conhecido por postar conteúdo contra a imigração.