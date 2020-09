Ferramentas do Messenger vão chegar às mensagens do Instagram

A rede social anunciou que, a partir de agora, os utilizadores do Instagram vão poder enviar mensagens através do Instagram com as mesmas funcionalidades que estão disponíveis no serviço Messenger.

Numa publicação conjunta, assinada por Adam Mosseri, líder do Instagram, e Stan Chudnovsky, responsável pelo Messenger, é explicado como funcionará esta integração do Messenger no Instagram. “Mais de mil milhões de pessoas utilizam já o Messenger como um lugar para partilhar, passar tempo e exprimir-se com a família e amigos. É por isso que estamos a ligar a experiência do Messenger e do Instagram para levar algumas das melhores funcionalidades para o Instagram – para que tenham acesso à melhor experiência de mensagens, independentemente da aplicação que está a usar”, é possível ler no anúncio.

Ao longo dos anos, as mensagens privadas no Instagram foram conquistando novas funcionalidades, desde as chamadas de vídeo, envios de clips de voz, imagens ou stickers. No entanto, continuaram com um aspeto diferente da interface do Messenger.

Conforme explica o Facebook, os utilizadores vão ser questionados sobre se querem passar já para a experiência do Messenger integrado na rede social para imagens. É ainda indicado que não será necessário um download adicional – no entanto, assim que seja feita a atualização, os utilizadores não poderão regressar à versão anterior.

O Facebook avança ainda que esta integração traz dez novas ferramentas para as conversas: uma delas recebeu o nome de Selfie stickers, um híbrido entre os vídeos em loop Boomerang, emojis e ainda selfies. Há ainda outra novidade, o ‘Vanish mode’, onde as mensagens são automaticamente eliminadas assim que são vistas – um modelo semelhante ao apresentado pelo Snapchat. Há também passagem de outras funcionalidades já conhecidas do Messenger, como a resposta a um excerto de mensagem ou a personalização das cores de mensagens.

O Facebook explica que “as mensagens e a chamadas dos amigos e família através do Instagram” ficarão nessa aplicação. “A maior mudança é que as pessoas que utilizam o Messenger podem agora chegar até si no Instagram sem a necessidade de fazer o download de outra aplicação e vice-versa”. Também é indicado que o utilizador poderá controlar em que aplicação pretende receber as mensagens e se aceita pedidos de mensagem de outros utilizadores. Este tipo de personalização será feito através da área de privacidade do Instagram.

A empresa de Mark Zuckerberg explica que esta novidade está a chegar gradualmente a alguns mercados, com “expansão global para breve”.

O Facebook já tinha anunciado o ano passado que tinha planos para integrar os vários serviços de mensagem do Messenger, Instagram e WhatsApp.