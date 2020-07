FLAG lança bootcamps intensivos de verão em formato online

Desde webinares gratuitos, todos os meses, descontos em alguns cursos, e agora bootcamps para que todos os que querem aprofundar os seus conhecimentos na área profissional que gostam consigam fazê-lo, sem terem de sair de casa, nos meses de verão. O centro de formações FLAG preparou summer bootcamps a pensar nas férias de verão deste ano de pandemia, para segurança de todos

O formato utilizado é o live-training, feito totalmente online e com uma forte componente prática. O cursos são de edição única, intensivos, com temas diferentes e ministrados por formadores com experiência em cada área, indica a FLAG em comunicado.

Os horários disponíveis passam pelas manhãs, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h30 às 12h30, ou pelas tardes, de segunda-feira a sexta-feira, das 14h30 às 17h30.

As temáticas variam entre a animação em after effects, design de apps, copy para plataformas digitais, estratégia de redes sociais, imagem para digital ou programação em Python, SEO e Google Ads, entre outros. Os cursos variam entre as 15 e as 30 horas e custam em média 420 euros. Os Summer Bootcamps da FLAG estão disponíveis aqui.