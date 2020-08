Foxconn ultrapassa expectativas dos analistas com lucro de 778 milhões

Se no primeiro trimestre a Foxconn viu os lucros afundar 90%, já a revelar os efeitos do encerramento das fábricas na China devido à covid-19, os resultados do segundo trimestre conseguiram superar as previsões dos analistas.

A empresa de Taipei, cujo nome formal é Hon Hai Precision Industry, é a principal fabricante de produtos de eletrónica, assegurando produtos para várias marcas, incluindo a Apple.

No segundo trimestre do ano, a Foxconn apresentou um lucro de 778,54 milhões de dólares, cerca de 660 milhões de dólares. Face ao mesmo período de 2019, trata-se de uma subida de 34%. De acordo com a Reuters, este valor está bem acima das previsões dos analistas ouvidos pela Refinitiv, que esperavam um valor a rondar os 610 milhões de dólares.

A Foxconn refere que estes resultados até ao fim de junho foram alavancados pelos segmentos de servidores e computação. Em sentido contrário, a área de produtos de eletrónica de consumo, estão se inserem os smartphones, continua em queda, recuando 15% em relação ao período homólogo de 2019. Trata-se do segundo trimestre em queda desta categoria, afetado pelos efeitos da pandemia na procura de equipamentos deste tipo.

Em maio, a empresa já tinha avisado que, apesar da retoma das operações na China e de algum impulso na procura devido ao teletrabalho e entretenimento, continuava a esperar alguma queda na eletrónica de consumo.

Em relação ao terceiro trimestre, a Foxconn refere que espera que as receitas da divisão de eletrónica de consumo sofram uma quebra de 10% face ao mesmo período de 2019.

Ainda assim, os analistas citados pela Reuters referem que é possível um aumento das receitas da Foxconn nos próximos meses, tendo em conta os lançamentos de telefones até ao final do ano. Tendo a Apple como um dos principais clientes – 70% dos novos modelos de iPhone estará a ser montado pela empresa de Taipei – a possibilidade de lançamento de produtos da Apple no outono poderá impulsionar os resultados da Foxconn.