Gmail e Drive com falhas de serviço em vários pontos da Europa

Vários serviços da Google, como o Gmail, Docs, Meets ou o serviço de armazenamento Drive, estão a passar por algumas instabilidades técnicas durante a manhã desta quinta-feira. A Google já confirmou a existência de falhas, indicando que está a investigar o que estará a provocar esta disrupção no serviço.

Nas redes sociais começaram as queixas dos utilizadores durante a madrugada, que indicavam que não estariam a conseguir utilizar o Gmail e outros serviços de produtividade da Google. A situação estará a afetar tanto os utilizadores do serviço pessoal de email como os utilizadores profissionais, que utilizam as contas de email na G Suite (versão paga).

Os utilizadores referem várias situações, como a dificuldade em escrever, enviar ou anexar ficheiros a emails ou sincronização de informação entre os vários serviços.

O site DownDetector também confirma que há problemas no uso do Gmail. De acordo com as indicações deste site, o pico de queixas foi registado por volta das 6h, com mais de 1900 queixas. O mapa do site reporta ainda que o maior volume de queixas de dificuldade no acesso do Gmail na Europa está a vir da Holanda, Alemanha, Polónia ou Espanha. Em relação a Portugal o Downdetector apresenta apenas uma ligeira indicação na zona do Porto.

No site de estado de serviço da Google, a empresa refere que “a equipa continua a investigar a questão” e agradece a paciência dos utilizadores. A empresa refere “questões no envio do Gmail, gravações do Meet, criação de ficheiros na Drive, carregamentos de CSV na consola de administração, publicação de mensagens no Google Chat”.

A empresa refere que fará um novo ponto de situação ao longo do dia de hoje.