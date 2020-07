Há 60 vagas para a nova edição do SWitCH

Os licenciados interessados em mudar de carreira ou reforçar as suas competências na área das tecnologias de informação podem candidatar-se, até 20 de agosto, à 4.ª edição do programa de requalificação SWitCH, gerido numa parceria entre a associação empresarial Porto Tech Hub e o Instituto Superior de Engenharia do Porto.

Para a nova edição os promotores abriram 60 vagas, as mesmas que no ano passado, com o objetivo de proporcionar aos licenciados, de qualquer área, um melhor acesso ao mercado laboral, dada a carência de profissionais em tecnologias de informação, e assim “contribuir para o combate ao desemprego”, argumenta a organização.

O curso está dividido em duas fases: a fase letiva, correspondente a um ano letivo no ISEP e a fase de estágio remunerado numa das empresas 26 empresas associadas da Porto Tech Hub para os alunos com aproveitamento positivo na primeira parte da formação.

O estágio tem duração de 9 meses, bem como a componente letiva (pós-graduação em Desenvolvimento de Software).

As próprias empresas associadas serão chamadas a assegurar sessões de formação.

O programa SWitCH tem um formato único a nível nacional, combinando Project-Based Learning com metodologias de desenvolvimento em equipa. Custa 2850 euros.