Huawei aposta em ecossistema que também chega às casas portuguesas em 2021

Ecossistema. A palavra vem da ecologia e refere-se às relações de interdependência que os seres vivos ou, neste caso, aparelhos eletrónicos conetados, estabelecem entre si e com o meio ambiente em que habitam. Com o mercado de smartphones mais maduro e estagnado (durante a pandemia caiu), gigantes como Samsung e Huawei apostam cada vez mais em novas categorias de produtos interligados entre si, tentando bater a Apple no seu próprio jogo.

O diretor de vendas da Huawei Portugal, Tiago Flores, revela ao Dinheiro Vivo que a resposta ao bloqueio dos EUA (que fez perder os serviços Google) é feita com “aposta em inovação, mais categorias de produtos conetados e um ecossistema fluído entre hardware e software que até agora só existia na Apple – a estratégica intitulada 1+8+N”. Daí que admita que além dos smartphones, no centro da estratégia, da gama de oito portáteis lançados já este ano, dos novos wearables e tablets: “em 2021 vamos ter em Portugal produtos para a casa conetada e uma gama mais ampla para alimentar o ecossistema que estamos a criar”, isto para uma “experiência inteligente, digital e interconetada”. Que aparelhos? Tiago Flores não concretiza, mas a Huawei (líder em equipamentos 5G) vende na China aparelhos que vão dos routers, ecrãs e colunas inteligentes, bem como de realidade virtual. O novo sistema operativo HarmonyOS vai ser o elo de ligação entre todos os dispositivos, inclusive em eletrodomésticos de outras marcas e, em 2021, substitui por completo o Android nos smartphones da marca.

Huawei em transição

O responsável da Huawei Portugal, há mais de seis anos na empresa, explica que o período de transição nos smartphones dos serviços da Google para apenas os da Huawei, que se tem feito sentir mais este ano, “está a superar as expectativas”. A Huawei desde o ano passado que está a perder quota de mercado, mantendo-se em segundo lugar em Portugal, atrás da Samsung (e com a Apple e TCL a aproximarem-se). Tiago Flores diz que após o confinamento a marca tem conseguido recuperar nas vendas e congratula-se com o feedback de programadores, parceiros e consumidores no país.

“Os nossos serviços já substituem por completo os da Google e a AppGallery [loja de apps da Huawei] e já temos mais de 75 das apps mais usadas em Portugal e crescemos todos os dias [em breve também terá a app de rastreio nacional, Stayaway Covid]. Como exemplo, o responsável diz que depois de parceria inicial com o MBWAy, “já quase todos os bancos do país estão na loja”. Além de já disponibilizar serviços como oferta de espaço na cloud e música, também vão ter vídeo em streaming e têm apps de notícias locais ou de busca de apps que ainda não estão na sua loja e já têm mais de 73 milhões de utilizadores na Europa.

A experiência fluída entre aparelhos é a “chave” para o ecossistema que se está a expandir resultar, explica Tiago Flores, que destaca alguns elementos já disponíveis: “a forma fácil com que podemos espelhar um telefone da Huawei no ecrã de um dos nossos portáteis [com Windows] e partilhar entre eles conteúdos faz parte dessa experiência fluída que faz a diferença”. Quanto a smartphones, o responsável espera que “a inovação e crescimento do ecossistema de serviços, apps e aparelhos novos conetados” conquiste o público português.

A estratégia atual centra-se em expandir a presença em Portugal nas várias categorias em dois anos e, para isso, começaram “uma campanha de marketing sem precedentes focada neste ecossistema” e mantêm aposta nos mais de 100 espaços físicos pelo país (graças a parcerias) onde dão a conhecer as novas valências da Huawei. Além de uma loja própria no Colombo, têm centros de assistência técnica oficiais da marca em Lisboa e Porto.

Sobre smartphones em concreto, Tiago Flores congratula-se que o modelo mais recente, P40 Pro, tenha sido considerado o melhor telefone em fotografia e admite que vem aí o novo Mate. “Depois do bloqueio, mostrámos que estamos no bom caminho”, diz.

Tablets & escola virtual: “Nem todas as crianças precisam de portátil para aprender”

A pensar no regresso às aulas, mas também nas limitações no ensino e no trabalho por causa da pandemia, a Huawei criou três tipos de pacote focado nos seus tablets e no portátil mais acessível, para cada tipo de experiência. Para isso fez uma parceria com a Porto Editora, oferecendo um ano de licença do seu software de ensino Escola Virtual – que chegou a 240 mil alunos durante o confinamento em Portugal.

“Nem todas as crianças precisam de portátil para aprender, os mais novos aprendem melhor a escrever e desenhar num tablet com caneta, por exemplo”. Tiago Flores explica “decidimos investir nesta oferta” que começa com o MatePad T8, de 8 polegadas de €99, para os mais pequenos, expande-se com o modelo MatePad de 10,4” que traz incluída caneta digital e capa (€349), até ao portátil mais acessível já a pensar em alunos acima do 7º ano, MateBook D14, €599.

A Huawei começou a vender portáteis em 2019, mas só apostou numa gama ampla nova já este ano. “A pandemia trouxe-nos muitos novos clientes nos tablets que já tínhamos – crescemos 50% -, mas também nos portáteis, onde crescemos 700% até porque tínhamos opções limitadas o ano passado”. Tiago Flores tem grande esperança nos oito portáteis já lançados este verão “até porque com o trabalho e ensino remoto, eles ganharam nova relevância e nós fortalecemos muito a experiência com soluções inovadoras e um hardware notável”.