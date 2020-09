Huawei aposta em novos portáteis, earbuds ao estilo Apple e wearables de pulso

Apesar dos problemas com o bloqueio dos EUA à marca, a Huawei não tem parado e aposta cada vez mais num ecossistema de produtos mais amplo e com argumentos fortes. Esta quinta-feira, em pleno dia da sua conferência de programadores (HDC), a empresa chinesa anunciou seis novos produtos conetados, num evento a que deu o nome de “Innovation Inspires Serendipity”.

Auscultadores com cancelamento de ruído, portáteis e wearables de pulso fazem parte da lista e, de forma resumida, os produtos são os seguintes: os portáteis Huawei MateBook X e o Huawei MateBook 14 foram renovados com melhores caraterísticas; os earbuds Huawei FreeBuds Pro e os auscultadores de desporto Huawei FreeLace Pro, com Cancelamento Ativo de Ruído aperfeiçoado e novo design e os smartwatches Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei Watch Fit – com recursos de monitorização de dados de condicionamento físico e modos de treino. Para já ainda não há datas de lançamento nem preços oficiais para Portugal.

De forma mais completa, destacamos algumas características dos produtos.

MateBook X renovado

O novo portátil todo de gama da Huawei está mais leve e fino do que nunca, com ares de MacBook Air. Pesa 1kg e tem 13,6mm de espessura no ponto máximo, isto num ecrã quase sem bordas – rácio de 90% de aproveitamento do espaço. Com ecrã tátil e resolução 3K HD, inclui também um touchpad 26% maior onde estão agora os sensores do Huawei Share, função que permite ligar sem fios e de forma imediata um smartphone (recente) da Huawei ao computador (Windows).

Há ainda novas cores – azul, o prata, o rosa e o verde – e bateria melhorada com 9 horas de utilização normal. O processador é o i5 ou i7, de 10ª geração, da Intel.

MateBook 14 com novo processador AMD

O MateBook 14, o portátil de gama média da marca, recebe os novos processadores AMD, que podem ir até ao Ryzen 7 4800H. Para arrefecimento usa o Huawei Shark Fin Fan renovado, e o ecrã também tem rácio de 90%, com 10h de utilização num corpo de 1,5 kg.

No pulso: Huawei Watch GT2 Pro e Watch Fit

O smartwatch em destaque foi este Watch GT2 Pro composto por um corpo de titânio e vidro Safira, com duas versões, Sport e Classic e monitorização de 100 modos de exercício – do golf ao ski. Tem ainda o chamado Route Back, que consegue indicar o caminho de regresso a casa sem ser necessário acesso ao smartphone e uma bateria a prometer 14 dias de utilização normal.

Pensado para o exercício físico, o Watch Fit está maior, mais próximo do Apple Watch, curiosamente, com um ecrã retangular de 1,64 polegadas e 96 modos de exercício. Tem 12 modos especiais com um assistente virtual a ajudar nos exercícios. A bateria promete dar para 10 dias de utilização normal.

Som: FreeBuds Pro e FreeLace Pro

Os novos FreeBuds Pro têm um design diferente do que a Huawei tem usado até agora, mais próximo dos AirPods Pro, embora com linhas bem mais rectilíneas. O controlo é feito de forma externa, por app, e a Huawei garante uma estabilização mecânica do sistema áudio e inclui cancelamento ativo de ruído melhorado – está mais sensível e até ajustável automaticamente, dependendo do local onde são usados, indica a marca. Uma novidade peculiar é poderem ser usados em vários dispositivos em simultâneo – por exemplo, atender uma chamada no smartphone enquanto se vê um filme no portátil.

Os FreeLace Pro prometem 24 horas de utilização consecutiva e cancelamento ativo de ruído – com a ajuda de 3 microfones.