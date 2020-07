Huawei estreia MateBook 14: potencia para rivalizar com o MacBook

A Huawei continua a apostar nos portáteis, onde não tem as mesmas limitações que tem nos smartphones – está impedida de usar os serviços Google. E numa altura de pandemia, com as vendas de computadores e portáteis a crescerem a nível há muito não vistos devido ao teletrabalho e ao ensino à distância, a empresa chinesa aproveita a onda.

O mais recentemente lançamento é o modelo entre o início da gama MateBook (D 14) e o topo de gama X Pro, que vai ser atualizado este verão. O MateBook 14 é assim um portátil já completo, a pensar já em profissionais que precisam de algumas performance. O ecrã FullView de 14 polegadas está num chassis metálico, já com processador de 10ª geração da Intel Core i7 e i5 e sistema Windows – a Huawei conseguiu manter a colaboração das empresas norte-americanas Intel e Microsoft. O ecrã tem ainda 100% sRGB, um rácio de 90% e, na versão i7, ecrã tátil com 10 pontos de toque.

A Huawei explica que utiliza um ecrã 2K de 3:2, “o que aumenta efetivamente a área visível comum dos ecrãs de 16:9”, uma proporção que “o torna mais ergonómico e mais adequado para tarefas que requerem uma maior produtividade, pois permite que o conteúdo seja exibido de forma mais completa”. O ecrã FullView suporta uma resolução de até 2160×1440, a 185ppi, 100% da gama de cores sRGB, uma taxa de contraste de 1000:1 e um brilho máximo de até 300nits.

A placa gráfica dedicada placa gráfica NVIDIA GeForce MX 250 de alto desempenho (TDP 25W) com 2 GB de GDDR54, permite melhor edição e experiência com os jogos de vídeo.

Outro elemento relevante é o peso de 1,53 kg, mantendo também a câmara embutida que fica discretamente oculta no teclado retroiluminado tal como os outros modelos – para a ativar e revelar é preciso carregar em cima dela.

O sistema de arrefecimento usa o ventilador Shark Fin 2.0, que a marca diz dissipar o calor mais rapidamente usando dois tubos de dispersão de calor.

A nível de bateria (56 Wh4), a autonomia permite ver vídeos em 1080p até 14,7h, executar operações regulares até 13,6h ou navegar na Internet por 10,7h. Já o carregador USB-C de 65 W vem com tecnologia de carregamento rápido, permitindo obter 3 horas de utilização em escritório com um carregamento de apenas 15 minutos, de acordo com dados da Huawei.

Os preços começam no 1 299 euros para o Huawei MateBook 14 – versão i7 e nos 1 049 euros para a versão i5. Há ainda oferta de lançamento (até 2 de agosto) de um tablet Huawei MatePad T8, 6 meses de utilização gratuita do serviço de Música da Huawei e 50GB de armazenamento gratuito durante 3 meses no serviço Huawei Cloud.