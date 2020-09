Huawei pode deixar Android nos smartphones já em 2021. Vem aí o 3º gigante

O anúncio foi feito esta quinta-feira, durante o Huawei Developers Conference, a conferência de programadores da gigante chinesa, e promete marcar ainda mais a cisão (comercial, política e tecnológica) que parece estar a aumentar entre Ocidente e Oriente, intensificada pela administração de Donald Trump nos EUA.

A Huawei revelou uma importante atualização do seu sistema operativo HarmonyOS – até agora só disponível em aparelhos para a casa ou wearables -, que garante que irá tornar este no terceiro maior ecossistema de apps do mundo e que fica já disponível para smartphones em 2021.

Desde o ano passado que a Huawei tenta lidar com o bloqueio dos EUA. Depois da perda do acesso aos serviços da Google (obrigou a marca a expandir a sua própria loja de apps e o seu ecossistema sob pressão), mais recentemente o bloqueio está prejudicar o acesso aos chips para os smartphones (e não só).

Richard Yu, líder de produtos de consumo do gigante chinês, explicou esta manhã que o HarmonyOS 2.0 permite “dar um passo enorme para criar mais conexões em todo o ecossistema móvel, com uma versão beta para programadores a ser lançada já hoje (10 de setembro) para smartwatches e televisores, e um SDK já a pensar nos smartphones a surgir em dezembro”.

O anúncio mostra uma solução diferente da que tem sido usada agora. A Huawei tem mantido o uso do Android, na sua versão mais pura e simples, sem acesso aos serviços (e apps) da Google, expandindo a partir daí os seus próprios serviços e loja de apps. Em Portugal a App Gallery da Huawei já tem 75 das 100 apps mais usadas no país, num crescimento que desde o início do ano tem sido constante mas ainda fica longe das lojas de apps já estabelecidas durante vários anos da Google e da Apple.

A nova atualização torna a plataforma HarmonyOS 2.0 totalmente open source, indicou Yu, permitindo utilização em dispositivos com até 128 MB de RAM, com expansão para 4GB em abril de 2021 e um aumento adicional preparado para outubro de 2021.

Yu garante que a atualização não foi projetada apenas como substituição para os atuais sistemas operativos usados nos smartphones, mas pretende oferecer novos serviços de valor acrescentado, incluindo a possibilidade de “gerirem os seus dados e recursos de segurança”.

O HarmonyOS foi lançado em agosto de 2019 como resposta às restrições comerciais dos EUA à marca que abrangem hardware e software. A Huawei já investiu mais de mil milhões de dólares para atrair programadores para os seus serviços Huawei Mobile Services (HMS) e para a App Gallery.

Na verdade a Huawei já está a trabalhar num sistema operativo próprio desde pelo menos 2012, quando surgiram os primeiros rumores de uma possível separação com a Google. O HarmonyOS foi lançado o ano passado, inicialmente como sistema para usar de imediato em produtos para a casa e em wearables, mas com potencial para chegar aos smartphones. Richard Yu indica que o sistema “é mais rápido e seguro do que o Android”.

A iniciativa é mais ampla do que a própria Huawei, já que a China tem feito um esforço para reagir aos bloqueios dos EUA – em particular da administração de Trump – com soluções tecnológicas próprias. Têm havido tentativas para substituir a influência da própria Microsoft e do sistema Windows para PC, bem como alternativas ao Google, Facebook e outras grandes marcas ocidentais, não só como estratégia mesmo antes do intensificar da guerra comercial, mas como reação às várias medidas restritivas que têm sido colocadas.

Apesar dos “tempos desafiantes”, Yu destacou que a empresa vendeu 105 milhões de smartphones no primeiro semestre e a sua unidade de consumo registou 37,4 mil milhões de dólares em receita, bem menos do que as 240 milhões de unidades e 68 mil milhões de dólares do primeiro semestre de 2019.

“O nosso negócio está a crescer rapidamente, com alguns segmentos a registar um crescimento de 100%”, indicou.

Ecossistema com 490 milhões de utilizadores

Os serviços da Huawei, HMS, (incluindo loja de apps) contam já com 1,8 milhão de programadores em todo o mundo, com 490 milhões de utilizadores ativos em 170 países e 96.000 apps disponíveis, revelou a empresa.

Wang Chunglu, presidente de engenharia de software da unidade de consumo da Huawei, adiantou ainda que após expandir a sua comunidade de programadores e recrutar mais de 5.000 engenheiros para a plataforma, a Huawei “agora tem a confiança para dizer que é um criador do seu próprio ecossistema, com o objetivo de juntar programadores chineses e estrangeiros para trazer maior diversidade”.