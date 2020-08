Como um supercomputador vai mudar a sociedade humana? Max Tegmark explica

É um dos investigadores e autores mais respeitados e citados no domínio da inteligência artificial (IA) e na sua ligação ao ser humano e à sociedade capitalista em que vivemos. Max Tegmark é professor no MIT, presidente do Instituto Future of Life e conhecido por colaborar em dezenas de documentários de divulgação científica.

O seu livro Life 3.0 – Ser-se humano na era da inteligência artificial – é de 2017, foi publicado em Portugal em 2019, mas é tão futurista que continua a ser um manual do potencial e perigo da tecnologia com inteligência artificial, mesmo no pós-pandemia.

A forma apaixonada e aventureira como imagina o futuro da humanidade nas próximas décadas e convida o leitor a fazer uma reflexão sobre o tema tem sido alvo de inúmeros elogios, mas também algumas dúvidas, suscitando o debate em revista científicas como a Nature ou a Science, mas também no Wall Street Journal, entre outros. O seu livro esteve, aliás, duas semanas na lista dos mais vendidos do New York Times e liderou mesmo a tabela na área Business do mesmo jornal durante dois meses. Foi considerado um dos melhores do ano de 2018 por Barack Obama e é recomendado por Elon Musk, um ávido crente que a IA avançada pode por em perigo a sobrevivência humana.

Tegmark discute no livro várias implicações sociais, económicas e políticas da IA na humanidade. Sugere ainda caminhos sobre o que pode ser feito para maximizar as hipóteses de trazer o lado positivo e de potencial ilimitado da inteligência artificial para o futuro da humanidade no planeta Terra e fora dele.

Um dos temas mais polémicos é o nível de consciência das futuras máquinas superinteligentes e como pode o ser humano controlá-las e tirar o melhor delas. Tegmark dá várias hipóteses, umas otimistas, outros mais pessimistas.

Logo a abrir o livro o autor deixa um desafio ao leitor sobre a forma de um preâmbulo que a Dom Quixote – que edita o livro em Portugal – nos permitiu reproduzir em parte. Como tratam-se de algumas páginas, nos próximos dias vamos publicar um excerto por dia.

O que é descrito é um verdadeiro e arrojado exercício de imaginação da forma como um computador superinteligente chamado Prometheus que surge num laboratório de investigação consegue, com a supervisão dos seus criadores humanos, em tempo recorde mudar de forma estrutural e profunda a sociedade em que vivemos. O tal Prometheus permite uma espécie de “explosão de inteligência”, com potencial de funcionar como uma arma ou mecanismo nuclear de algoritmos.

Reproduzimos desde já o tal preâmbulo (editado e reduzido) com a pergunta que o alimenta:

Pensa que a inteligência artificial (IA) superior à humana pode ser criada neste século [?

NÃO – Passar ao capítulo 1 seguinte (página 41) [esta parte não reproduzimos]

SIM – Continuar a ler de seguida

A HISTÓRIA DA EQUIPA ÓMEGA

A equipa Ómega era a alma da empresa. Enquanto o resto da empresa produzia o dinheiro necessário para manter as coisas em funcionamento, através de diversas aplicações comerciais de uma IA estreita, a equipa Ómega avançava na sua busca daquilo que sempre fora o sonho do seu diretor executivo: elaborar uma inteligência artificial geral.

A maioria dos outros funcionários considerava «os Ómegas», como lhes chamavam afetuosamente, um grupo de sonhadores, eternamente a décadas de distância do seu objetivo. No entanto, aceitavam-nos alegremente, porque gostavam do prestígio que o trabalho de vanguarda dos Ómegas trazia à sua empresa, e apreciavam também os algoritmos aperfeiçoados que os Ómegas ocasionalmente lhes davam.

O que eles não perceberam foi que os Ómegas tinham construído cuidadosamente a sua imagem para esconder um segredo: estavam muito perto de realizar o plano mais audacioso da história da humanidade. O seu carismático diretor executivo escolhera-os a dedo não só por serem investigadores brilhantes, mas também pela sua ambição, idealismo e forte empenho em ajudar a humanidade.

Recordou-lhes que o seu plano era extremamente perigoso e que se fossem descobertos por governos poderosos, estes fariam praticamente tudo — recorrendo mesmo ao rapto — para os impedir, ou, de preferência, para roubar o seu código informático. No entanto, todos estavam com ele a 100%, pelo mesmo motivo que levou os principais físicos do mundo a participar no Projeto Manhattan para desenvolver armas nucleares: estavam convencidos de que, se não o fizessem primeiro, alguém menos idealista o faria.

A IA que tinham elaborado, com a alcunha de Prometheus, estava a tornar-se cada vez mais capaz. Embora as suas capacidades cognitivas ainda estivessem muito aquém das humanas em muitas áreas, como, por exemplo, as competências sociais, os Ómegas tinham realizado um grande esforço para a tornar extraordinária numa tarefa específica: a programação de sistemas de IA. Tinham optado deliberadamente por esta estratégia por ter acreditado no argumento da explosão de inteligência, apresentado pelo matemático britânico Irving Good em 1965:

«Uma máquina ultrainteligente deve definir-se como uma máquina capaz de ultrapassar em muito as atividades intelectuais de qualquer ser humano, por mais inteligente que seja. Como a conceção de máquinas é uma dessas atividades intelectuais, uma máquina ultrainteligente poderia conceber máquinas ainda melhores; haveria então sem dúvida uma “explosão de inteligência”, e a inteligência humana seria profundamente ultrapassada. Assim, a primeira máquina ultrainteligente é a última invenção que o homem precisa de realizar, desde que a máquina seja suficientemente dócil para nos dizer como a manter sob controlo.»

Imaginaram que, se conseguissem pôr em prática esse autoaperfeiçoamento recorrente, em breve a máquina se tornaria suficientemente inteligente para aprender sozinha todas as outras competências humanas que pudessem ser úteis.

Os primeiros milhões

Eram nove da manhã de sexta-feira quando decidiram o lançamento. O Prometheus estava a funcionar no seu conjunto de computadores construído seguindo os seus requisitos, guardado em longas filas de prateleiras numa sala com ar condicionado e acesso controlado. Por motivos de segurança, estava totalmente desligado da internet, mas continha uma cópia local de grande parte da web (Wikipedia, Biblioteca do Congresso, Twitter, uma seleção do YouTube, grande parte do Facebook, etc.) para utilizar como dados de treino e aprendizagem.

(…)

No momento do lançamento, o Prometheus era ligeiramente pior do que eles na programação de sistemas de IA, mas compensava isso sendo muito mais rápido, empregando o equivalente a milhares de pessoas por ano a trabalhar no problema enquanto bebericavam Red Bull. Cerca das dez da manhã, concluíra a primeira reinvenção de si próprio, a versão 2.0, que era ligeiramente melhor, mas ainda sub-humana. No entanto, quando o Prometheus 5.0 foi lançado às duas da tarde, os Ómegas ficaram pasmados: ultrapassara em muito os seus objetivos de desempenho, e o ritmo de progresso parecia estar a acelerar. Ao anoitecer, decidiram lançar o Prometheus 10.0 para iniciar a fase 2 do seu plano: ganhar dinheiro. O seu primeiro alvo foi o MTurk, o Turco Mecânico da Amazon.

Após o seu lançamento, em 2005, como um local de transações de crowdsourcing da internet, crescera rapidamente, com dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo que concorriam de forma anónima para desempenhar tarefas altamente sofisticadas designadas HITs, «Human Intelligence Tasks» (Tarefas de Inteligência Humana». Estas tarefas iam da transcrição de registos de áudio à classificação de imagens e à redação de descrições de páginas da internet, e todas tinham uma coisa em comum: se fossem bem feitas, ninguém saberia que eram realizadas por uma inteligência artificial.

O Prometheus 10.0 era capaz de realizar cerca de metade dessas tarefas com uma qualidade razoável. Para cada uma dessas categorias de tarefas, os Ómegas fizeram com que o Prometheus concebesse um módulo de IA estreita que realizava precisamente essas tarefas e nada mais. Em seguida, transferiram esse programa para a Amazon Web Services, uma plataforma informática na nuvem que poderia funcionar num número ilimitado de computadores virtuais alugados. Por cada dólar pago à divisão de computação em nuvem da Amazon, ganhavam mais de dois dólares na divisão MTurk da Amazon. Mal sabia a Amazon que existia esta extraordinária oportunidade de arbitragem no interior da sua própria empresa!

(…)

Como conseguiam duplicar o seu dinheiro todas as oito horas, começaram rapidamente a saturar o mercado de tarefas do MTurk e descobriram que não podiam ganhar mais do que cerca de um milhão de dólares por dia, sem atrair sobre si próprios uma atenção indesejada. No entanto, isto foi mais do que suficiente para financiar o seu próximo passo: eliminar a necessidade de pedidos embaraçosos de dinheiro ao diretor financeiro da empresa.

Jogos perigosos

Além das suas descobertas na área da IA, um dos projetos recentes com os quais os Ómegas se divertiram mais foi planear a forma mais rápida de ganhar dinheiro após o lançamento do Prometheus. Basicamente, toda a economia digital estava à sua disposição, mas seria melhor começar pela produção de jogos de computador, música, filmes ou programas informáticos, escrever livros ou artigos, jogar na Bolsa ou inventar coisas e vendê-las? Tudo se resumia a maximizar a sua taxa de lucro em relação ao investimento, mas as estratégias normais de investimento não passavam de uma caricatura em câmara lenta daquilo que podiam fazer: enquanto um investidor normal poderia ficar satisfeito com um lucro anual de 9%, os seus investimentos no MTurk tinham tido um lucro de 9% por hora, gerando oito vezes mais dinheiro todos os dias. Portanto, agora que tinham saturado o MTurk, o que poderiam fazer?

(…)

Perceberam rapidamente que, embora pudessem obter lucros muito maiores do que os outros investidores, era improvável que tivessem lucros semelhantes aos que teriam se vendessem os seus próprios produtos. Quando se tem a primeira IA superinteligente do mundo a trabalhar para nós, mais vale investir nas nossas próprias empresas do que nas dos outros! Embora pudesse haver exceções pontuais (tais como utilizar as capacidades sobre-humanas de pirataria informática do Prometheus para obter informações privilegiadas e comprar opções sobre ações prestes a serem colocadas no mercado), os Ómegas sentiam que isso não compensava a atenção indesejada que poderia atrair.

Quando centraram a atenção nos produtos que poderiam desenvolver e vender, os jogos de computador começaram por parecer a melhor escolha óbvia. O Prometheus poderia rapidamente tornar-se extremamente competente na criação de jogos atraentes, lidando facilmente com a codificação informática, o design gráfico, ray tracing e todas as outras tarefas necessárias para a produção de um produto final pronto a ser utilizado. Além disso, depois de processar todos os dados da web sobre as preferências das pessoas, poderia saber exatamente aquilo de que cada categoria de jogador gostava, e podia desenvolver uma capacidade sobre-humana para otimizar os lucros de vendas de um jogo.

O jogo The Elder Scrolls V: Skyrim, no qual muitos Ómegas tinham desperdiçado mais horas do que gostavam de reconhecer, tivera lucros totais de 400 milhões de dólares na sua primeira semana de vendas em 2011, e estavam confiantes de que o Prometheus poderia produzir algo pelo menos tão viciante em 24 horas utilizando um milhão de dólares de recursos computacionais na nuvem.

(…)

Como não sabiam como iriam evoluir os seus objetivos durante o seu autoaperfeiçoamento contínuo, decidiram ser prudentes e esforçar-se ao máximo por manter o Prometheus isolado («encaixotado») de tais formas que o impedissem de escapar para a internet. Em relação ao principal computador do Prometheus que funcionava na sua sala de servidores, recorreram ao isolamento físico: simplesmente não existia uma ligação à internet, e a única saída do Prometheus era na forma de mensagens e documentos que enviava para um computador controlado pelos Ómegas.

(…)

Os Ómegas criaram o seu próprio computador virtual, com a alcunha de Caixa de Pandora, que simulava um computador ultrassimplificado, sem quaisquer extras que normalmente associamos aos computadores: sem teclado, sem monitor, sem colunas, sem ligação à internet, nada. Para as transcrições de áudio do MTurk, os Ómegas definiram as coisas de forma que tudo o que podia entrar na Caixa de Pandora era um único ficheiro de áudio e tudo o que podia sair era um único documento de texto — a transcrição. Estas regras da caixa eram para os programas informáticos no interior o mesmo que as leis da Física são para nós no interior do nosso Universo: os programas informáticos não podiam sair da caixa, tal como nós não podemos viajar de forma mais rápida do que a luz, por mais inteligentes que sejamos.

(…)

Na altura, o risco de fuga de informações colocou fora do alcance não só o mercado dos jogos, mas também o extremamente lucrativo mercado de outros programas informáticos, onde estavam em jogo centenas de milhares de milhões de dólares.

[Quarta-feira, 12 agosto (12h), publicamos a parte seguinte do preâmbulo: Como tornar um supercomputador bilionário? Os primeiros milhares de milhões

Quinta-feira, 13 agosto, publicamos a parte sobre: A Conquista do poder]

* * *

É esta a história da equipa Ómega. O resto do livro é sobre uma outra história, que ainda não foi escrita: a história do nosso futuro com a inteligência artificial. Como gostaríamos que ela se desenrolasse? Será que poderia ocorrer algo de remotamente semelhante à história do grupo Ómega? Em caso afirmativo, gostaríamos que isso acontecesse? Deixando de lado as especulações sobre uma IA superior à humana, como gostaríamos que a nossa história começasse? De que formas pretendemos que a IA tenha impacto nos empregos, nas leis e nas armas nas próximas décadas? Olhando para um futuro mais longínquo, como escreveríamos o final? Esta é uma história com proporções verdadeiramente cósmicas, porque implica nada menos do que o derradeiro futuro da vida no nosso Universo. E é uma história que nos cabe a nós escrever.

Vamos publicar as restantes partes deste preâmbulo nos próximos três dias (sempre pelas 12h), acrescentando a este mesmo texto. Esteja atento.

No final da semana contamos ter uma entrevista exclusiva com o próprio Max Tegmark. Se tiver questões pode enviá-las por mensagem para o nosso Facebook: Dinheiro Vivo.