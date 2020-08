Israel afirma ter impedido ciberataque a empresas ligadas à defesa

Israel disse ter frustrado um ciberataque contra fornecedores privados do Estado na área da segurança, indicou hoje o Ministério da Defesa israelita, responsabilizando o grupo Lazarus que, no passado, teve ligações ao Governo da Coreia do Norte.

“O Departamento de Segurança do Sistema de Defesa (DSSD), em colaboração com outras instituições de segurança, frustrou um ataque contra algumas das principais empresas ligadas ao setor da Defesa”, indica um comunicado oficial.

No documento, o DSSD refere que membros do Lazarus, “apoiados por um país estrangeiro”, utilizaram técnicas de ‘hackers’ (piratas informáticos), incluindo roubo de identidades, e construíram perfis falsos na rede social Linkedin para contactar funcionários de algumas das principais indústrias de defesa do país.

Durante as comunicações com os funcionários, a quem ofereciam supostas oportunidades de trabalho, os piratas informáticos tentaram tomar o controlo dos computadores, infiltrando-se nas suas redes para obter informações sensíveis, lê-se no documento.

Ao mesmo tempo, acrescentaram, terão tentado atacar vários portais dessas empresas.

O ataque, se, segundo o Ministério da Defesa israelita não provocou qualquer dano, foi identificado em tempo real e frustrado por uma unidade tecnológica, em conjunto com os sistemas de cibersegurança das próprias empresas.

Na nota, que não avançou a data do ciberataque ou o nome das empresas afetadas, o DSSD garante que irá continuar a trabalhar para “frustrar outras tentativas de infiltração” nas redes de empresas ligadas ao setor da defesa e armamento de Israel e provocar avarias nas capacidades tecnológicas no país.

Apesar de, nos últimos meses, Israel e Irão se acusarem mutuamente de uma série de ciberataques perigosos, o grupo Lazarus tem sido associado em várias ocasiões ao Governo norte-coreano.