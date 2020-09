E se os portáteis tivessem ecrãs dobráveis? Lenovo lança modelo pioneiro

O aumento do trabalho e ensino remoto veio dar nova vida ao mundo dos portáteis, com as vendas a dispararem num mercado, até fevereiro, que parecia estagnado. A Lenovo apresentou esta semana a sua nova linha de portáteis ThinkBook. Além de vários modelos entre as 13, 14 e 15 polegadas, há dois que saltam à vista.

O modelo mais peculiar é aquele que a marca chama do primeiro portátil com ecrã dobrável do mundo, que permite uma experiência de utilização mais versátil e próxima de um tablet (que se desdobra). O ThinkPad X1 Fold já está disponível para encomenda mesmo em Portugal, chega nas próximas semanas com preços ao nível do que os ecrãs dobráveis nos têm habituado, ou seja, muito elevados: €2499 (sem opção 5G) e €3999 (com opção 5G).

A Lenovo mostra assim o que consegue fazer na área dos dobráveis, no que chama de nova categoria para misturar portabilidade e versatilidade, com processadores Intel Hybrid Technology que se tornaram possíveis com o programa de inovação da Intel, Projeto Athena. Embora seja visto pela marca como uma categoria que vai mudar como a forma como usa os portáteis, o modelo ainda é mais corpulento do que um tablet e tem um preço muito avultado.

Já o ThinkPad X1 Nano é o portátil mais leve de sempre da marca chinesa que adquiriu em 2005 a operação de computadores pessoais da IBM (e tem, desde 2014, a Motorola). Pesa 907 gramas, tem ecrã 2K de 13 polegadas, quase sem aro à volta, som Dolby Vision e Atmos em quatro colunas e promete manter performance de topo e funcionalidade num portátil leve e fácil de manusear – a marca estreia também a plataforma Intel Evo, com processadores da 11ª geração da Intel. A Lenovo garante que “com os melhores processadores do mundo” é possível fazer “criação de conteúdos 2,7% mais rápido do que o normal, bem como 20% melhor desemprego na produtividade no escritório e jogos em streaming duas vezes mais rápidos do que produtos concorrentes”.

Chega ainda já com Wi-Fi 6 e 5G como opcional, bem como um sistema biométrico que pode usar reconhecimento de voz e deteção de presença humana para fazer login no portátil, sem qualquer toque. Deve ficar disponível por cá no final do ano, com preços a começar nos €2099.

Seis portáteis e um monitor, de olho nas PME

A linha ThinkBook é renovada com seis novos modelos, com um visual novo com uma tampa superior de dois tons e molduras de ecrã ultra-estreitas “construídas para experiências de visualização envolventes”, diz a marca. O ThinkBook 15 de 2ª geração i aposta na produtividade com processadores Intel Core de 11ª geração e gráficos Intel Iris Xe1, Thunderbolt 4 e opções de armazenamento flexíveis. Agora o modelo está disponível com earbuds sem fios opcionais integrados para uma colaboração instantânea. Já o ThinkBook 13s de 2ª geração i com display QHD opcional oferece desempenho móvel superior com a plataforma Intel Evo num conjunto leve que pode ser transportado de espaço em espaço ou de escritório em escritório. O ThinkBook 14s Yoga i, o primeiro ThinkBook 2 em 1 facilita a transformação de qualquer espaço numa zona de trabalho com o seu formato versátil.

Foi ainda lançado o novo monitor ThinkVision T27hv-20 USB-C® Hub com o inovador Lenovo Display Control Center – ThinkColor. Projetado para corresponder aos requisitos de colaboração de um modelo de trabalho híbrido, o ecrã de 27 polegadas possui uma webcam IR / RGB 1080p, microfones com cancelamento de ruído e altifalantes integrados que ajudam os utilizadores a fazer conferências em confiança. A confidencialidade é aperfeiçoada com o que a marca chama de Smart Guard, um sistema que desfoca o ecrã no momento em que o utilizador deixa de olhar, se afasta ou deteta alguém a espiar por cima do ombro.

A Lenovo admitiu ainda que o objetivo é continuar a ser aposta das pequenas e médias empresas (PME), com vários produtos, indicando que as PME “no futuro precisam de abraçar o trabalho a partir de qualquer lugar”.