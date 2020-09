Loja de aplicações da Huawei contabiliza 33 milhões de utilizadores na Europa

Numa apresentação numa IFA diferente, a Huawei anunciou que a loja da aplicações desenvolvida pela tecnológica, a App Gallery, conta com 33 milhões de utilizadores na Europa.

Numa apresentação intitulada “Além de 2020: uma visão e um compromisso para a Europa”, a empresa avançou alguns pormenores sobre a estratégia para os próximos anos. Walter Ji, presidente da divisão de consumo da Huawei para o mercado europeu, explicou que a estratégia de negócio da empresa assentará na expressão “1+8+N”: um smartphone será o ponto mais importante, que pode ser conectado a oito dispositivos (auscultadores, relógios inteligentes, etc). Já o ‘N’ representa a multiplicidade de usos que surgem com a Internet das Coisas (IoT).

Além da estratégia, a Huawei revelou novos números sobre a App Gallery, que descreve como “a primeira alternativa real de lojas de aplicações”, num panorama onde a Google e a Apple dividem o mercado com a Play Store e App Store, respetivamente. Recorde-se de que, devido às restrições decretadas pelo Comércio dos Estados Unidos, a Huawei já não tem acesso a serviços da Google nos smartphones mais recentes, incluindo também a Play Store. Além de reclamar a posição de terceira maior loja de aplicações, o responsável da Huawei detalhou que o número de programadores registados atingiu 1,6 milhões, um aumento de 76%.

Na Europa, a Huawei indica que a App Gallery já tem 33 milhões de utilizadores; no total, são contabilizados 460 milhões de utilizadores no panorama global, com 184 mil milhões de downloads de aplicações. Em média, são adicionadas mensalmente cinco mil novas aplicações.

“A Europa é uma grande parte da estratégia da Huawei para os próximos anos. Somos mais europeus do que muitos pensam”, reforçou o responsável para a Europa, recordando que a empresa expandiu ao longo do último ano a rede de lojas físicas em vários países, criando “milhares de postos de trabalho”.

Atualmente, a empresa conta com 8500 trabalhadores em onze países europeus.