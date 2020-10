Numa altura em que mais de um milhão de alunos e milhares de escolas se viram obrigados a adaptar o ensino para o modo remoto (com regresso agora em setembro às aulas presenciais ou híbridas), nem sempre a tecnologia tem servido para substituir as aulas presenciais. No entanto, há muito que a tecnologia pode fazer por melhorar o aproveitamento e eficácia escolar.

É nesse ponto que se foca um projeto desenvolvido pela Samsung Portugal em parceria com a Secretaria Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, que anunciou agora resultados promissores para o uso de manuais digitais que não só não são pensados para substituir os professores, como também não servem para substituir aulas presenciais.

O projeto fez aumentar o aproveitamento escolar na região em 2,5% em média, com os registos mais significativos a serem registados com subidas de notas a Matemática (4,3%), Ciências (2,4%) e Português (2%).

O teste inicial decorreu no ano letivo 2019/ 2020 num universo de 2200 alunos e 600 professores de 25 escolas. Foram disponibilizados manuais digitais da Leya e da Porto Editora, integrados em tablets Samsung Galaxy a todos os alunos de 5º Ano e a uma turma de 6º Ano da região. Os resultados do primeiro período tiveram a tal melhoria de 2,5% na média de resultados no conjunto das disciplinas, em comparação com a média dos últimos 3 anos letivos.

Tablets ganham uma nova vida na pandemia

Num universo de mais 2500 dispositivos, houve registo de mais de 80% de utilização muito frequente ou frequente em casa, e de 74% na escola. A opinião dos alunos é também unânime ao considerarem a utilização dos Manuais Digitais como uma mais-valia para a sua aprendizagem através de um equipamento confortável (mais leve) como um tablet.

O próximo passo será disponibilizar o projeto de Manuais Digitais à totalidade dos alunos dos 2º e 3º ciclos de escolaridade da Região Autónoma até 2023. A plataforma foi certificada pelo Gabinete Nacional de Segurança e, de acordo com a Samsung, salvaguarda os dados dos alunos e permite reutilização dos tablets pelas escolas.

Os tablets tiveram durante a pandemia uma nova vida, com subidas significativas nas vendas dos modelos da Apple, Samsung e Huawei. Samsung e Huawei anunciaram já para Portugal parcerias com a Escola Virtual, da Porto Editora – a Huawei está mesmo a oferecer um ano do serviço na compra dos seus tablets.