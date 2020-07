Microsoft está a negociar a compra da rede social TikTok

A notícia é avançada pelo New York Times e indica que a rede social de maior crescimento dos últimos tempos, a chinesa TikTok, é o alvo da Microsoft. A publicação cita uma pessoa ligada às conversações, que decorrem numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, já admitiu que está a ponderar proibir a app nos Estados Unidos.

Sem indicar o quão avançadas estão as negociações entre Microsoft e TikTok, a publicação explica que uma compra pela Microsoft poderia solucionar os problemas recentes com as autoridades dos EUA, que olham para a app chinesa como possível fonte de espionagem do Estado chinês, algo que nunca foi provado. Certo é que o governo norte-americano considera que o serviço representa uma ameaça à segurança nacional.

O TikTok pertence à chinesa ByteDance que, muito graças à rede social de vídeos, vale já 100 mil milhões de dólares. Para responder à críticas, o TikTok que recentemente contratou para seu CEO Kevin Mayer, um dos principais executivos da Walt Disney, admitiu já esta semana disponibilizar acesso aos seus algoritmos – algo que nenhuma das outras redes sociais nunca fez – e falava-se na possibilidade de criar uma nova empresa americana para a operação nos EUA.