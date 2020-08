Novas regras na Austrália podem prejudicar acesso a serviços, avisa Google

A Google tornou pública uma comunicação ao mercado australiano, onde refere as consequências que poderão surgir caso uma nova proposta de lei avance, que quer fazer com que as tecnológicas paguem às empresas de media pelo uso dos conteúdos noticiosos.

A proposta, que foi apresentada no mês passado, é contestada pela tecnológica, que aponta que o principal impacto poderá ser notado na pesquisa e na plataforma de vídeos YouTube. Numa carta aberta assinada por Mel Silva, managing director da Google na Austrália, aponta que a proposta “forçará a Google a disponibilizar uma experiência dramaticamente pior no Google Search e YouTube, que poderá levar os dados a serem entregues a grandes corporação de media e que o acesso a serviços gratuitos que os utilizadores usam poderá estar em risco na Austrália”.

“A lei força-nos a dar uma vantagem injustiça a um grupo de negócios – os media noticiosos – em relação a todos aqueles que têm um site, canal de YouTube ou pequeno negócio.”

No caso do YouTube, a publicação de Gautam Anand, responsável para a região da Ásia-Pacífico, está alinhada com o argumento de a proposta criar um campo desnivelado entre órgãos de comunicação e donos de canais na plataforma. Anand refere que “o YouTube poderá ser obrigado a fornecer aos publishers uma grande quantidade de informação sobre os sistemas para que possam subir nos rankings do YouTube, colocando os outros criadores em desvantagem”. Assim, o responsável refere que os criadores de conteúdos para o YouTube poderão obter menos visualizações e, consequentemente, ganhar menos.

O mesmo responsável refere que esta proposta afetará todo o tipo de criadores no YouTube, desde “vloggers, criadores de conteúdos educativos, artistas de música e muito mais”.

Esta proposta afetará, além da Google, outras gigantes, como o Facebook. O texto inicial aponta que, uma vez que estas empresas apresentam conteúdos noticiosos em vários produtos, as empresas de media devem receber uma percentagem pela disponibilização dos conteúdos.

De acordo com o jornal Financial Times, embora a proposta ainda não tenha sido aprovada, a Google já terá colocado em pausa um projeto de licenciamento noticioso na Austrália, que envolvia o pagamento a alguns meios, como o InQueensland ou o InDaily.

Tal como já tinha referido anteriormente, a Google aponta que continuará a contestar esta proposta de legislação.