PlayStation 5 com preços revelados antes do evento de lançamento

A Sony anunciou para esta quarta-feira (21h em Portugal continental) que mais um evento em torno da nova PlayStation 5, onde serão conhecidos não só novos jogos para a consola, bem como data oficial de lançamento (será nos próximos dois meses) e o preço.

Entretanto, parece que o El Corte Inglès em Espanha terá já deixado escapar alguma informação confidencial relativa aos preços. Pelo menos é o que indica a página de Twitter especializada em jogos, AllGamesDelta, que mostra que o site do retalhista espanhol já terá preparado uma página com os preços. A edição digital (sem leitor Blue-Ray) da PlayStation 5 custará pode custar, assim, 399 euros ao passo que a edição com suporte de formato físico deve custar os 499 euros, um preço dentro da mesma linha da nova Xbox Series X, da Microsoft – há ainda a Xbox Series S, a versão mais em contra, por 299 euros.

#PS5 €399/€499 (El Corte Inglés ~ One of the biggest spanish retailers) pic.twitter.com/B6o3aJhAqG — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) September 13, 2020

O que já se sabe é que a nova geração da PlayStation é bem maior do que a anterior PS4, o que motivou algumas críticas, mas foi justificado pelos seus responsáveis pela questão de dar presença na sala ao modelo. Com uma interface totalmente nova, não faltam novidades que serão esmiuçadas no evento desta quarta-feira.

Algumas das características já conhecidas da nova PS5: traz um disco SSD de 825 GB de espaço de armazenamento (700 GB livres) e um CPU com 8x Zen, 2 núcleos a 3,5GHz, um GPU capaz de 10,28 TFLOPs, 36 CUs a 2,23GHz, arquitetura RDNA 2 GPU personalizada, 16 GB de RAM GDDR6, 448 GB/s de largura de banda de memória e uma drive SSD, super rápida dos tais 815 GB.

A versão normal traz leitor de discos Blu-ray 4K e o novo controlador promete uma resposta háptica para experiência mais imersiva.

Pode acompanhar o evento nos canais oficiais da PlayStation no YouTube.

Entretanto ficou disponível um spot publicitário para promover a nova consola, intitulado ‘The Edge’, que faz parte da campanha ‘Play Has No Limits’.