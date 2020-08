“Oracle seria alguém que certamente poderia tratar” do TikTok, afirma Trump

Após ter sido noticiado que a Oracle seria a mais nova concorrente na corrida à compra da operação do TikTok em determinados mercados, EUA incluído, Donald Trump já teceu comentários sobre o tema.

Embora nenhuma das partes envolvidas tenha confirmado a existência das negociações, Trump afirmou em declarações aos jornalistas que considera a Oracle como “uma excelente empresa” para a aquisição da operação americana do TikTok.

Num evento no estado do Arizona, nos Estados Unidos, Trump demonstrou a inclinação para a Oracle – recorde-se de que a Microsoft foi a primeira a confirmar que está em negociações com a ByteDance, dona da aplicação. “Acho que a Oracle é uma excelente empresa e o dono é um homem tremendo. É uma pessoa tremenda. Acho que a Oracle seria certamente alguém para conseguir tratar [o assunto]. Sim. Demos-lhes até dia 15 de setembro”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, citado pela CNBC.

Após ter levantado suspeitas sobre a segurança da aplicação, Trump estabeleceu o prazo de até 15 de setembro para que as negociações estejam concluídas. Caso contrário, a aplicação será banida do país. Entretanto, o prazo final foi alargado, passando dos 45 para os 90 dias. Assim, as empresas interessadas têm até ao dia 12 de novembro para negocia esta compra. Num clima já tenso entre Pequim e Washington, esta obrigação de venda do TikTok já foi fortemente criticado pela China, que promete consequências.

Não é segredo que Donald Trump tem entre Larry Ellison, co-fundador da Oracle, um apoiante. O criador da empresa californiana organizou este ano uma campanha de angariação de fundos para a campanha de Trump. Em abril, Ellison, de 76 anos, disse em entrevista à Forbes que apoia o presidente dos Estados Unidos. “Só temos um presidente nesta altura. Não acho que ele seja o diabo – apoio-o e quero que tenha um bom desempenho”, afirmou o criador da tecnológica, um dos homens mais ricos do mundo.

O Financial Times avançou esta terça-feira que a Oracle, mais conhecida pela operação na área de cloud e bases de dados, estaria a negociar com a ByteDance a compra da operação do TikTok nos EUA, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. A empresa estaria a negociar através do fundo de investimento Sequoia Capital e General Atlantic, que já são investidores da BytDance.

Se à primeira vista o possível interesse da Oracle, mais virada para o mundo corporativo, no TikTok pode parecer pouco óbvio, os especialistas ouvidos pelas agências noticiosas destacam que a passagem dos dados do TikTok para a Oracle poderia significar uma nova aposta em outras indústrias.

O TikTok tem cem milhões de utilizadores nos Estados Unidos, avançou um porta-voz da aplicação ao site The Verge.