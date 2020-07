Organização do MWC rejeita edição de 2021 limitada a componente virtual

John Hoffman, conselheiro delegado da organização GSMA, responsável pelo evento Mobile World Congress, reconhece ao jornal catalão que ainda tudo está “no meio da névoa” mas pode garantir que edição do próximo ano não estará limitada apenas ao digital.

Marcado para fevereiro de 2020, em Barcelona, o Mobile World Congress foi um dos primeiros eventos de grandes dimensões cancelados devido à pandemia de covid-19, ainda antes de o pico do coronavírus chegar ao continente europeu. Dias antes do cancelamento oficial, que resultou em perdas de milhões de euros para a economia da região, várias marcas anunciaram a retirada do evento enquanto expositores, preferindo assegurar eventos virtuais.

Hoffman pode não fechar a porta aos eventos virtuais numa lógica de complementaridade à vertente presencial, mas rejeita que a próxima edição do Mobile World Congress esteja apenas limitada ao mundo virtual. “Aquilo que se pode assegurar é que não haverá um MWC21 virtual. Se isso acontecer, nesse momento não estará a falar comigo”, afirmou. “As pessoas precisam de estar reunidas e que os ajudemos a enfrentar os desafios que aí vêm. Podemos fazer coisas virtuais, mas não é o mesmo. (…) Não será virtual. Com certeza.”

O responsável revela que a GSMA começou a vender o espaço do evento, que mais tarde alojará stands de marcas tecnológicas, ainda durante o confinamento, em março. Na mesma entrevista, revelou que “já está vendido 80% do espaço físico” do evento, que decorre na Fira de Barcelona.

Afirmando que já está garantida a presença da “Vodafone, Telefónica, Huawei, Ericsson e Cisco”, indica ainda que decorrem negociações com outras empresas, afirmando que “ainda há tempo” para fechar negócios de reserva de espaço até 2021.

O Mobile World Congress está marcado para 22 a 24 de fevereiro de 2021. A organização refere ainda que tem planos alternativos caso a situação não melhore na Europa até à data em questão.

O evento realiza-se anualmente, dando destaque a lançamentos tecnológicos da área dos smartphones e mobilidade. A média de público presente ronda as cem mil pessoas, ao longo dos vários dias de evento.