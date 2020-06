OutSystems anuncia edições de verão de escolas de programação gratuitas

É um dos três unicórnios portugueses e uma das tecnológicas portuguesas mais reputadas a nível internacional. A OutSystems, considerada líder do mercado de plataformas de programação low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações, anunciou novas edições da Escola Low-Code para os meses de verão.

Os novos cursos para quem queira aprender este nível de programação mais simples decorrem entre julho e setembro e serão sessões serão em horário pós-laboral, gratuitas, que decorrem em formato de e-learning, como já tinha acontecido em maio e junho, quando a OutSystems transferiu todos os seus cursos para o ensino à distância, devido às medidas que impõe distanciamento social.

As Low-Code Schools já formaram mais de 200 programadores e a maioria deles já está em processos de recrutamento na rede de clientes e parceiros da OutSystems. A empresa portuguesa usa estas formações para cativar cada vez mais pessoas para o seu ecossistema de programação, que é também, explica a OutSystems em comunicado, “uma importante porta de entrada de muitos profissionais no mercado de trabalho, havendo centenas de vagas abertas para programadores OutSystems e, até ao final do ano, a previsão é de que cheguem às 5000 em todo o mundo”.

As edições de verão deste ano decorrem simultaneamente para os mercados da Índia, Estados Unidos e Europa (embora com diferentes fuso-horários disponíveis para servir a todos os países).