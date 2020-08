Plataforma de videconferência Zoom ‘em baixo’ na Europa e Estados Unidos

A plataforma de videoconferência Zoom, cujo número de utilizadores cresceu significativamente ao longo dos últimos meses, atravessou dificuldades de funcionamento ao longo desta segunda-feira.

De acordo com o site Downdetector, o pico de queixas foi registado por volta das 15h (hora de Portugal continental), com mais de 16 mil relatos de problemas no funcionamento. Analisando por localização geográfica, é indicado que o maior número de queixas está a ser registado no Reino Unido e nos Estados Unidos, especialmente nos estados de Nova Iorque, Washington e Chicago.

O Zoom indica na sua página onde faz o ponto de situação do estado dos serviços de que existiam “dificuldade parciais” em vários pontos, como as reuniões, webinars, acesso ao site do Zoom na versão “web portal” e “web client”.

As dificuldades de acesso afetam duas partes particularmente importantes do serviço, especialmente numa altura em que, nos Estados Unidos, onde as aulas já começaram, vários alunos não conseguem aceder às aulas. Na vertente empresarial há ainda quem refira que está a perder também reuniões.

Através do Twitter, o Zoom indica que “recebeu as indicações de que os utilizadores não estão a conseguir começar reuniões e webinars ou juntar-se a este tipo de opções. Estamos atualmente a investigar e vamos disponibilizar atualizações assim que possível”.

Entretanto, os serviços do Zoom já foram repostos. Na página sobre estado do serviço, a empresa indica que “resolveu a questão que impedia os utilizadores de começar ou juntar-se a reuniões e webinar”, por volta das 16h37.

Atualizado às 17h45 para incluir informação sobre a reposição dos serviços do Zoom.