Regulador britânico pede a Facebook que garanta independência do Giphy

A Autoridade da Concorrência do Reino Unido pediu ao Facebook que tome medidas para assegurar que a plataforma de imagens animadas Giphy continua a operar como uma empresa independente, apesar de ser detida pelo Facebook.

A maior rede social do mundo anunciou em maio que iria comprar o Giphy, indicando que a plataforma seria integrada no Instagram, onde tem vindo a conquistar peso nos últimos anos, principalmente na área das Stories, as partilhas que desaparecem após 24 horas.

Em junho, a CMA (Competition & Martkets Authority) abriu uma investigação a esta compra, indicando que tal poderia reforçar a posição de mercado do Facebook, obrigando a rede social a fazer um pausa na integração do Giphy. Um os principais motivos de preocupação passava pelo acesso a informações sobre os negócios de empresas rivais, já que o Giphy também disponibiliza a biblioteca de GIF para serviços como o Twitter ou o TikTok, por exemplo.

De acordo com a informação disponibilizada no site do regulador britânico, foi pedido ao Facebook em junho que nomeasse uma figura de monitorização para avaliar o negócio.

No parecer agora divulgado, que foi remetido ao Facebook no final de julho, é indicado que a “CMA considera que existe um número de fatores de risco presentes no caso” e que “considera que há uma falha generalizada de independência do negócio do Giphy em relação ao Facebook”.

Desta forma, o regulador pede às duas empresas que optem pela nomeação de uma figura que permita separar os negócios, com o intuito de garantir que o Giphy possa continuar a a operar como uma empresa independente.

A informação disponibilizada pelo regulador aponta que a saída dos principais executivos responsáveis pela gestão do Giphy, após a conclusão do negócio, e o facto de alguns “dos principais trabalhadores do Giphy terem recebido acesso a ações do Facebook” como algo que limita a independência da plataforma.

Em maio, o site Axios revelou que o Facebook iria comprar o Giphy por 400 milhões de dólares, cerca de 340 milhões de euros.