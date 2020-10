Esta funcionalidade existe há já algum tempo mas nem sempre está no ‘top of mind’ de recursos explorados pelos utilizadores. A partilha de localização pode ser um recurso útil quando precisa de encontrar a localização exata de alguém ou até mesmo algo a utilizar em caso de emergência.

A partilha de localização funciona tanto em Android como em iOS. O processo é semelhante nos dois sistemas operativos para telemóvel: ative a localização do smartphone e toque no ícone com a forma de clip, habitualmente usado para enviar ficheiros, por exemplo.

Escolha a opção de localização e, após passar pelo pedido de autorização de localização, surgirá no ecrã um mapa do sítio onde se encontra. É possível ver também quais os locais próximos nas redondezas.

Há ainda que responder a outra pergunta: se quer partilhar a localização atual ou enviar a localização atual (com a indicação da precisão, em metros). A diferença entre as opções é que, no primeiro caso, poderá escolher durante quanto tempo quer partilhar a localização. O WhatsApp perguntar-lhe-á durante quanto tempo é que quer partilhar a localização com o seu contacto ou grupo. É possível fazer a partilha durante 15 minutos, uma hora ou oito horas. Também pode adicionar comentários, como pontos de referência, por exemplo.

Caso escolha enviar a localização atual, será apenas enviado o mapa sobre a localização em tempo real.

Após fazer a partilha, ficará disponível na conversa um mapa: quando tocar na imagem, será redirecionado para a aplicação disponível no smartphone. Depois disso pode selecionar as diferentes opções de trajeto (de carro, transportes, a pé, etc) ou iniciar o trajeto. Também é possível guardar a localização para utilizar mais tarde, por exemplo.