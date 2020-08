Samsung apresenta dobrável Z Fold 2. Ecrã chega agora às 7,6 polegadas

Depois de ter sido a primeira a lançar um modelo de smartphone com ecrã dobrável, ainda em 2019 – chegou a Portugal no final de dezembro -, a Samsung apresentou esta tarde no seu evento de Unpacked a nova geração do Fold. As diferenças são de tal forma grandes que até o nome mudou, com a Samsung a juntar o Z (como já tinha feito com o seu segundo modelo dobrável lançado em março, o Z Flip). Ainda não se sabe preço, nem tão pouco data de lançamento, só que dia 1 de setembro esses pormenores serão anunciados e iniciam-se as pré-vendas (Portugal ainda não deve estar incluído).

O Z Fold 2 tem uma diferença desde logo notória face ao Fold – pode ver aqui o nosso teste ao modelo antigo – , tem os dois ecrãs, o pequeno de fora e o maior interior a aproveitar bem mais o espaço disponível – essa era uma das críticas principais feitas ao Fold. Daí que, na versão fechada o Z Fold 2, o ecrã passou das 4,6 polegadas e passou para 6,2″ e na versão aberta ao estilo tablet chegue agora às 7,6 polegadas (antes tinha 7,3″).

Os dois ecrãs são o que a Samsung chama de Infinity-O, praticamente sem moldura e com a chamada câmara selfie punch hole integrada agora no ecrã principal. Também houve melhorias de engenharia na dobradiça (tem menos espaço de abertura no modo fechado) e no ecrã para serem mais resistentes e duradouros.

As cores disponíveis são a Mystic Black e Mystic Bronze e a Samsung diz que também há novidades para adequar algumas aplicações ao modo tablet em parcerias com a Google e a Microsoft.

Também há uma versão do modelo Thom Browne, uma casa de moda sediada em Nova Iorque, para oferecer uma edição limitada do Galaxy Z Fold2 Thom Browne.

Durante o dia de hoje a Samsung já tinha apresentado os dois novos Note20 e um ecossistema de produtos à sua volta.