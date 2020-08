Samsung lança não um, mas dois novos Note20 e um ecossistema de produtos

A pensar na produtividade, gaming e teletrabalho dos tempos atuais a Samsung lança duas versões do novo Note20 (desde €989), com 5G e inclui novos earbuds premium e um tablet anti-iPad Pro.

No já habitual evento de agosto chamado Galaxy Unpacked 2020 – desta vez sem público e a decorrer na Coreia e não em São Francisco, nos EUA, como é habitual -, a Samsung não lançou só a nova versão do Note, lançou dois modelos do seu smartphone de maiores dimensões a pensar na produtividade e no gaming – todos com capacidade 5G. Mas não se ficou por aí.

O Dinheiro Vivo teve acesso a um pré-evento da Samsung onde foi possível conhecer as novidades que estão a ser apresentadas no Unpacked. Além dos Note que chegam a Portugal dia 21 de agosto com packs de gaming e áudio (ver final do artigo), a marca sul-coreana aposta num ecossistema de produtos, mas também de software, numa resposta a alguns modelos da Apple dos últimos tempos.

Os novos Buds Live colocam a marca com uns earbuds premium, já com cancelamento de ruído e praticamente não se vêm no ouvido, de tão pequenos que são – a fazer lembrar os usados no filme futurista Her. Além disso há novos tablets – o Tab S7 e Tab S7+ (já com 5G), com design a lembrar os iPad Pro, e um novo smartwatch, o Watch 3, com dois tamanhos, deteção de quedas e promessa para 2021 de eletrocardiograma (à semelhança do Apple Watch).

O que valem os novos Note20?

Mas produtos novos à parte, o que muda nos novos Note20? Do ponto de vista de design mudou muito pouco, embora a S Pen – a já caneta digital do Note – fica agora do lado esquerdo do smartphone, o que ajuda a dar mais equilíbrio ao modelo, até porque no Note20 Ultra o espaço para as câmaras (e o chamado bump) é relevante.

A S Pen, símbolo da produtividade do Note, tem agora 5 novos gestos possível, permitindo saltar para o ecrã inicial e passar vídeos para a frente ou para trás com o rodar, à distância, da caneta. A experiência de escrever no ecrã também está mais rápida e as notas – a app Samsung Notes – ganhou novas funcionalidades, próximo da versão paga da app Evernote. É possível na mesma nota escrever com a caneta digital, digitar, importar e ler PDFs, gravar som e integrar fotos (além de ser possível sincronizar tudo entre aparelhos).

No software destaque ainda para a funcionalidade DeX, que permite agora trabalhar sem fios e ligar o Note à televisão (só televisões desde 2019 e da Samsung).

Note20 Ultra: superlativos em 6,9 polegadas

No que diz respeito ao Note20 Ultra, é o rei da performance. Tem 208 g de peso e 8,1 mm de espessura, um ecrã WQHD+ de 6,9” e uma taxa de atualização adaptativa até 120 Hz, como o sensor de impressões digitais a estar embutido no painel frontal.

O processador utilizado na Europa e em Portugal é um Exynos 990 de 7 nanómetros – igual à linha Galaxy S20, com versões com 8 ou 12 GB de RAM LPDDR5 e 256 ou 512 GB (expansíveis por microSD) de armazenamento.

A bateria é agora de 4500 mAh, com velocidades de carregamento de 25 W (por cabo), 15 W (sem fios) e 4,5 W (inverso). Carrega 50% da bateria em 30 minutos.

As câmaras têm o melhor que a Samsung consegue fazer, embora não cheguem aos 100x de zoom digital do S20 Ultra – ficam-se pelos 50x. A câmara principal tem sensor 108 MP, F1.8 e 0.8㎛, além de uma telefoto de 12 MP, F3.0 e 1.0㎛ e uma ultra grande angular de 12 MP, F2.2 e 1.4㎛. É possível gravar vídeo em 8K e é possível mudar-se entre microfones durante a gravação.

Já no que diz respeito ao Note20, a versão normal do modelo, tem processador e velocidades de carregamento idênticos mas o ecrã é ligeiramente mais pequeno – tem um FHD+ de 6,7” – e a taxa de atualização fica-se pelos 60 Hz. Também é um pouco mais leve, com 192 g de peso, 8,3 mm de espessura e bateria de 4300 mAh – traz 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Nas câmaras a principal tem 12 MP, F1.8 e 1.8㎛, seguindo-se a telefoto de 64 MP, F2.0 e 0.8㎛ e a ultra grande angular de 12 MP, F2.2 e 1.4㎛.

A parceria com a Microsoft que a Samsung tem mantido também é aumentada, com a Samsung a disponibilizar o Game Pass Ultimate – a loja na cloud de jogos da Xbox.

Quando a cores, o Note20 chega com as cores Mystic Bronze, Green e Grey e o Ultra com Mystic Bronze, Black e White.

Os amigos do Note20: tablets e earbuds

Os novos Buds Live são uns earbuds com cancelamento de ruído ativo (ANC) e um formato de feijão que os tornam discretos. Do pouco tempo em que estivemos com eles destacamos o peso – são muito leves – e o facto de se manterem de forma surpreendente presos nos ouvidos (à primeira vista parece que vão saltar, mas é ilusão de ótica). Estão disponíveis nas cores branco, preto ou bronze por €199.

Os novos tablets Tab S7 (€759,90) e S7+ (€969 na versão WiFi e na de 5G é de €1069,90) contam com ecrãs de 11 e 12 polegadas, trazem a habitual S Pen dos Note e um processador Snapdragon 865+, 128 GB de armazenamento e quatro colunas.

Já o Watch 3 é um relógio inteligente com design mais clássico dos relógios tradicionais, vem com eletrocardiograma – disponível em 2021 na Europa e em versões LTE ou Wi-Fi. O modelo de 41 mm começa nos €429, enquanto o de 45 mm tem um preço base de €469.

(o evento ao vivo da Samsung)

Note20 traz companhia de dois packs

As pré-vendas começam já hoje e o lançamento comercial é dia 21 de agosto. Os preços são os seguintes:

Modelo Preço Galaxy Note20 989.9 Galaxy Note 20 5G 1089.9 Galaxy Note 20 Ultra 5G 1339.9 GN20 Ultra 5G (high memory) 1439.9

Já sobre os packs em particular, o Galaxy Note20 LTE e 5G pode vir com o pack gaming: com comando MOGA XP5 –X+, a assinatura xGame Pass Ultimate (três meses gratuitos) e um Wireless Charger EP-N5105. A segunda possibilidade é o pack audio: Buds+ Brancos.

O Galaxy Note20 Ultra 5G e 5G 512GB pode vir com pack gaming: comando MOGA XP5 –X+, xGame Pass Ultimate (três meses gratuitos) e Wireless Charger EP-N5200 ou pack audio, já com os novos Buds Live na cor cobre.