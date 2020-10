SAP. Repensar o propósito de uma marca será “vantagem competitiva” após pandemia

Há muito que a tecnológica SAP disponibiliza ferramentas de dados para as empresas, com o objetivo de tornar as organizações mais ágeis e resilientes. Ao Dinheiro Vivo, Marc Nolla, vice-presidente da SAP DGTAL para a região EMEA South, reconhece que a pandemia não alterou a importância que as empresas dão aos dados mas mesmo assim trouxe mudanças, nomeadamente “no foco e objetivo que as empresas querem atingir” através das capacidades analíticas.

A multinacional alemã, conhecida no mercado pelo software de gestão, tem assistido a casos de clientes que tiveram de adaptar-se rapidamente às mudanças causadas pela covid-19, recorrendo a soluções tecnológicas. “Já trabalhamos nisto há muitos anos, mas acho que a pandemia veio trazer outras dimensões àquilo a que as empresas querem corresponder. Já é mais uma questão de propósito e nem tanto de resultados de negócio”, explica.

O responsável da SAP para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) resume as grandes mudanças em três pontos-chave nesta estratégia para os dados: propósito, uso de dados para ter empresas mais resilientes e flexibilidade para agir, acelerando a capacidade de resposta às mudanças do mercado.

No primeiro ponto, Marc Nolla recorda que algumas empresas adaptaram-se durante a pandemia, na tentativa de corresponder a novas necessidades do consumidor e do mercado. Aqui, os dados foram uma ajuda a pensar como é que era possível acrescentar valor para uma marca. “Durante a pandemia vimos empresas de seguro a ajustar pagamentos, se calhar não valia a pena os clientes pagarem tanto porque não havia tanta gente a conduzir, havia menos acidentes, etc. Vimos empresas de manufatura a a adaptarem-se para produzir equipamento de proteção e equipamentos de saúde. Foi um pouco as empresas a perceber como é que podem tocar a vida das pessoas – e acho que isso é algo que as empresas vão continuar a fazer.”

Marc Nolla afirma mesmo que, embora não seja “algo obrigatório”, repensar o propósito das empresas, aquilo que acrescentam para o cliente, este tipo de ação “será uma vantagem de negócio” no futuro. Só assim é que serão construídas “relações duradouras” com o cliente, resume.

Já em relação à resiliência, o responsável da SAP aponta que há uma mudança gradual para tornar os modelos de negócio mais resistentes às mudanças, recorrendo aos dados. Um dos exemplos? Quando o coronavírus surgiu, na Ásia, várias empresas viram as cadeias de produção alteradas, com consequências para os negócios. “Muitas empresas deslocaram as cadeias de produção para a Ásia mas entretanto perceberam que isso era um risco. Ajudámo-las a compreender os dados, a analisar e perceber que essa mudança podia ter sido eficaz mas que não era resiliente”, pelo menos a longo prazo.

“As empresas estão também a tentar perceber como é que podem ser sustentáveis caso haja alguma disrupção nas cadeias de produção no futuro, caso surja algo semelhante ao coronavírus”, sublinha.

Outro dos pontos que se tornou mais relevante com o cenário do coronavírus foi a capacidade de as empresas recorrerem à tecnologia para ter flexibilidade para responder às mudanças. Marc Nolla resume que as implementações tecnológicas passaram a ser feitas num período de tempo mais reduzido, por exemplo.

“Precisamos de abordagens nas redes, nas plataformas, de dados entre diferentes players a serem partilhados de forma muito rápida”, explica, recorrendo ao exemplo da britânica Brakes. Antes da pandemia, a empresa era um fornecedor de comida para o mundo empresarial. Quando surgiu o confinamento, passou a virar-se também para o consumidor. “Em sete dias foi possível passar de uma empresa B2B [business to business] para uma empresa virada para o consumidor, com pedidos feitos online.”

Nolla reconhece que “a necessidade ajudou a acelerar” mas que a capacidade de adaptação mais rápida “será algo que veio para ficar”.