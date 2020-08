Sem público e com menos expositores: como o vírus mudou a IFA

É o primeiro evento tecnológico de grandes dimensões a realizar-se com componente presencial, ainda que em formato reduzido, desde que há covid. Apresentações de produtos e novidades ficam na vertente digital.

Sem multidões, vedada ao público e sem as habituais duas dezenas de pavilhões. Assim decorrerá a IFA em 2020, ano que fica marcado pela pandemia. Até esta altura, o evento dedicado à eletrónica de consumo que se realiza anualmente em Berlim, na Alemanha, promete ser um dos poucos certames tecnológicos de grandes dimensões a não se limitar ao mundo digital e a não abdicar da componente presencial.

A organização anunciou, ainda em maio, que a IFA deste ano seria diferente: a longa lista de pavilhões não aconteceria e a entrada estaria limitada a mil pessoas por cada dia de evento, apenas para a indústria e jornalistas, fechando a feira ao público em geral.

Há muito que o evento não é apenas dedicado à indústria e aos media. Abarcando um fim de semana, os dias abertos ao público inundam os largos pavilhões de famílias e entusiastas à procura de experimentar os novos produtos do setor – algo que não acontecerá neste ano. As autoridades alemãs proibiram até meados de outubro todos os eventos que juntem mais de cinco mil pessoas, facto que justifica as rigorosas limitações à lotação. As habituais apresentações de produtos e novidades transitam para a vertente digital, com transmissões via Internet, através da iniciativa Xtended Space.

Na componente presencial, o evento estará dividido por áreas, incluindo uma parte para conferências de imprensa, outra para a parte empresarial e ainda espaços para troca de impressões entre os players da indústria e os media.

No início de agosto, a organização anunciou também outra mudança: o adiamento da área dedicada aos mercados internacionais, a IFA Global Markets, para 2021. A organização justificou a decisão com as restrições de viagens ainda em curso, que estavam a ser especialmente penosas para os expositores asiáticos. “Através de discussões com parceiros, percebemos que a procura para estar fisicamente no evento continuava alta”, explicou Jens Heithecker, diretor executivo da IFA, destacando que “não foi uma decisão fácil”.

Se no ano passado o evento recebeu quase dois mil expositores, neste ano o número de empresas participantes não ultrapassará os 80. No entanto, marcas como a Huawei, a LG, a Qualcomm, a Schneider ou a TCL já anunciaram que vão apresentar novidades, mesmo neste formato de edição especial.

Ao longo do primeiro dia de evento, que arranca oficialmente a 3 de setembro, as empresas vão optar por diferentes modalidades de conferência. No caso da Qualcomm, a primeira a fazer uma apresentação, está já anunciado que será pré-gravada.

Quem anunciou há várias semanas que neste ano não fará apresentação no âmbito da IFA é a sul-coreana Samsung. A empresa vai realizar um evento online no dia antes do arranque da feira, a que chamou “Life Unstoppable”.

A IFA decorre de 3 a 5 de setembro. Além de eletrónica de consumo e soluções de mobilidade, mantém-se a habitual competição de startups.